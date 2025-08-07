Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sugerido que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras mantener este jueves un encuentro con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que se encuentra de visita en Moscú.
"Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados", ha subrayado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax.
Putin se ha mostrado abierto a mantener una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra", ha resaltado, agregando, no obstante, que "deben crearse ciertas condiciones" para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está "lejos" de cumplirse.
El asesor de presidencial ruso Yuri Ushakov ha informado más pronto de que habrá un encuentro bilateral de alto nivel entre Trump y Putin "en los próximos días", sin dar más detalles sobre el lugar, y sin que por el momento la parte estadounidense haya confirmado el anuncio del Kremlin.
El encuentro bilateral dejaría fuera a Zelenski, quien ha pedido en reiteradas ocasiones que haya negociaciones cara a cara con Putin para poner fin al conflicto.
El presidente ucraniano ha resaltado este jueves que una de las principales prioridades para Kiev es el fin de los combates y que Moscú acepte un alto el fuego.
Intercambio de drones
Mientras en el frente de guerra, Rusia ha lanzado la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 112 vehículos aéreos no tripulados, entre drones de ataque y réplicas de éstos que las fuerzas rusas utilizan para confundir a las defensas ucranianas, según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves.
Las defensas ucranianas han neutralizado 89 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el centro de Ucrania.
Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 82 drones ucranianos en el sur y centro de Rusia. Además, esta mañana las fuerzas rusas han derribado otros 43 drones enemigos sobre tres regiones del país y la anexionada península de Crimea, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Más noticias sobre internacional
El incendio en el sur de Francia "ya no avanza", aunque sigue sin estar controlado
El fuego que arrasa desde el martes el macizo de Corbières, en el sur de Francia, "ya no avanza", aunque las autoridades no lo dan aún por controlado tras convertirse en el incendio más voraz registrado en el Estado galo desde el año 1949, al quemar más de 16 000 hectáreas. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios el prefecto en el departamento de Aude, Christian Pouget, quien ha advertido de que aún está por ver cuántas de las hectáreas corresponden a zonas agrícolas o viñedos. "Creemos que son unas 900", ha dicho en una primera estimación.
Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y desplazar cerca de un millón de palestinos
El primer ministro israelí reunirá esta tarde su gabinete de seguridad para decidir sobre la ocupación total de Gaza. El diario "Jerusalem" ya ha avanzado una de las propuestas que se estudiará en dicha reunión y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante.
Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump y se recrudece la guerra comercial
La aplicación del nuevo régimen impondrá gravámenes del 15 % a la mayor parte de los socios comerciales de EE. UU, incluida la Unión Europea. "Miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo a los Estados Unidos de América", ha dicho Trump.
Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según el Kremlin
El presidente estadounidense, por su parte, ha descartado "avances decisivos" o concesiones por parte de Rusia.
Serán noticia: los aranceles de Trump, las alertas por calor y la bajada de Edurne y Zeledon Txiki
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Washington planea sancionar el viernes a Moscú pese a afirmar que la reunión entre Putin y Witkoff fue "bien"
Se trataría de sanciones secundarias, es decir, medidas indirectas que se aplican a terceros estados con el fin de disuadirlos de comerciar con el país sancionado. En ese sentido, Trump ha firmado una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25 % a la India, en represalia por su compra de petróleo ruso. El presidente estadounidense quiere reunirse con Putin la próxima semana.
Francia se enfrenta a un incendio de magnitud "inédita" que deja un muerto y 16 000 hectáreas quemadas
Además, nueve bomberos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, con un traumatismo craneal, aunque su evolución es positiva y trece ciudadanos, uno de ellos grave. Un día después de que comenzara el fuego, que los primeros indicios atribuyen a una negligencia en una carretera comarcal, las llamas siguen avanzando atizadas por el fuerte viento, en una zona de bosque cerrado y vegetación baja afectada por la baja humedad y la fuerte sequía.
Hiroshima conmemora 80 años del bombardeo atómico ensombrecida por los conflictos globales
La ciudad japonesa de Hiroshima ha conmemorado este miércoles el 80 aniversario del bombardeo atómico perpetrado por el Ejército estadounidense, bajo la sombra de nuevos conflictos y entre crecientes llamamientos de los 'hibakusha', los supervivientes, para que estas armas nunca vuelvan a usarse. Familiares de las víctimas, representantes de la política nacional y diplomáticos de 120 países y regiones han participado en la ceremonia conmemorativa.
Trump retoma su guerra comercial y amenaza a la Unión Europea con un arancel del 35 %
El presidente de EE.UU. ha amenazado a la Unión Europea con elevarle las tasas del 15 % pactado a finales de julio al 35 % si Bruselas incumple lo que Trump considera el compromiso de invertir en Estados Unidos 600 000 millones de dólares.