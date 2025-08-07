Guerra en Ucrania
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump

El presidente ruso se ha mostrado abierto a mantener una reunión con Zelenski. "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra", ha resaltado, agregando, no obstante, que "deben crearse ciertas condiciones" para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está "lejos" de cumplirse.
MOSCOW (Russian Federation), 07/08/2025.- Russian President Vladimir Putin (C-R) meets with UAE's President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (C-L) at the Kremlin in Moscow, Russia, 07 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en Moscú. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Putinek Arabiar Emirerri Batuak proposatu ditu Trumpekin biltzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sugerido que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras mantener este jueves un encuentro con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que se encuentra de visita en Moscú.

"Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados", ha subrayado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Putin se ha mostrado abierto a mantener una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra", ha resaltado, agregando, no obstante, que "deben crearse ciertas condiciones" para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está "lejos" de cumplirse.

El asesor de presidencial ruso Yuri Ushakov ha informado más pronto de que habrá un encuentro bilateral de alto nivel entre Trump y Putin "en los próximos días", sin dar más detalles sobre el lugar, y sin que por el momento la parte estadounidense haya confirmado el anuncio del Kremlin.

El encuentro bilateral dejaría fuera a Zelenski, quien ha pedido en reiteradas ocasiones que haya negociaciones cara a cara con Putin para poner fin al conflicto.

El presidente ucraniano ha resaltado este jueves que una de las principales prioridades para Kiev es el fin de los combates y que Moscú acepte un alto el fuego.

JÁRKOV, 01/08/2025.- Mientras los habitantes de la ciudad oriental de Járkov siguen con ansiedad los informes de drones rusos entrantes antes de acostarse, una unidad ucraniana de defensa aérea comienza su turno nocturno de vigilancia para cazarlos. En la imagen, el Zu-22-3, un cañón aéreo de la era soviética empleado para derribar drones kamikaze "Shahed" cerca de Járkov, en el este de Ucrania, para repeler los crecientes ataques de Rusia contra centros civiles densamente poblados, es en sí mismo un objetivo de las fuerzas rusas que buscan debilitar las defensas aéreas ucranianas. EFE/ Sergey Kozlov

Intercambio de drones

Mientras en el frente de guerra, Rusia ha lanzado la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 112 vehículos aéreos no tripulados, entre drones de ataque y réplicas de éstos que las fuerzas rusas utilizan para confundir a las defensas ucranianas, según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves.

Las defensas ucranianas han neutralizado 89 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el centro de Ucrania.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 82 drones ucranianos en el sur y centro de Rusia. Además, esta mañana las fuerzas rusas han derribado otros 43 drones enemigos sobre tres regiones del país y la anexionada península de Crimea, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

 

Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según el Kremlin
Guerra en Ucrania: Estados Unidos planea sancionar el viernes a Rusia pese a afirmar que la reunión entre Putin y Witkoff fue "bien"
Vladímir Putin Rusia Guerra Rusia - Ucrania Estados Unidos Donald Trump Volodimir Zelenski Guerra en Ucrania Internacional

Más noticias sobre internacional

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (France), 07/08/2025.- A fire engine tackles a brush fire as a wildfire continues to spread in Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Aude department, southern France, 07 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one person died in one of the biggest wildfires in France since 1949. (incendio forestal, Francia) EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El incendio en el sur de Francia "ya no avanza", aunque sigue sin estar controlado

El fuego que arrasa desde el martes el macizo de Corbières, en el sur de Francia, "ya no avanza", aunque las autoridades no lo dan aún por controlado tras convertirse en el incendio más voraz registrado en el Estado galo desde el año 1949, al quemar más de 16 000 hectáreas. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios el prefecto en el departamento de Aude, Christian Pouget, quien ha advertido de que aún está por ver cuántas de las hectáreas corresponden a zonas agrícolas o viñedos. "Creemos que son unas 900", ha dicho en una primera estimación.
MOSCOW (Russian Federation), 06/08/2025.- Russian President Vladimir Putin (L) and U.S. Special Envoy for the Middle East Steve Witkoff shake hands before a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 06 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Washington planea sancionar el viernes a Moscú pese a afirmar que la reunión entre Putin y Witkoff fue "bien"

Se trataría de sanciones secundarias, es decir, medidas indirectas que se aplican a terceros estados con el fin de disuadirlos de comerciar con el país sancionado. En ese sentido, Trump ha firmado una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25 % a la India, en represalia por su compra de petróleo ruso. El presidente estadounidense quiere reunirse con Putin la próxima semana.
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (France), 06/08/2025.- Burnt vehicles pictured Saint Laurent de la Cabrerisse in Aude, France, 06 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one person died in the wildfire in sourthern France. (incendio forestal, Francia) EFE/EPA/Philippe Magoni
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Francia se enfrenta a un incendio de magnitud "inédita" que deja un muerto y 16 000 hectáreas quemadas

Además, nueve bomberos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, con un traumatismo craneal, aunque su evolución es positiva y trece ciudadanos, uno de ellos grave. Un día después de que comenzara el fuego, que los primeros indicios atribuyen a una negligencia en una carretera comarcal, las llamas siguen avanzando atizadas por el fuerte viento, en una zona de bosque cerrado y vegetación baja afectada por la baja humedad y la fuerte sequía.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hiroshima conmemora 80 años del bombardeo atómico ensombrecida por los conflictos globales

La ciudad japonesa de Hiroshima ha conmemorado este miércoles el 80 aniversario del bombardeo atómico perpetrado por el Ejército estadounidense, bajo la sombra de nuevos conflictos y entre crecientes llamamientos de los 'hibakusha', los supervivientes, para que estas armas nunca vuelvan a usarse. Familiares de las víctimas, representantes de la política nacional y diplomáticos de 120 países y regiones han participado en la ceremonia conmemorativa.

Cargar más