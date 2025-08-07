Arabiar Emirerri Batuek bi buruzagien arteko bilera hartzea proposatu dio Putinek Trumpi
Bestalde, Errusiako presidentea prest agertu da Zelenskirekin batzartzeko. "Askotan esan dut ez dudala ezer kontra", adierazi du Putinek, baina gaineratu du "baldintza batzuk" sortu behar direla bilera hori egiteko, eta, bere ustez, hori betetzetik "urrun" daude.
Vladimir Putin Errusiako presidenteak iradoki du Arabiar Emirerri Batuak "leku egokia" izan daitekeela Donald Trump AEBko presidentearekin bilera egiteko, gaur Mohamed bin Zayed Al Nahyan hango estatuburuarekin bildu ostean.
"Lagun asko ditugu horrelako hitzordu bat antolatzen laguntzeko prest. Horietako bat Arabiar Emirerri Batuetako presidentea da. Hori litzateke tokirik egokienetako bat", azpimarratu du Errusiako buruzagiak Interfax albiste-agentziari egindako adierazpenetan.
Yuri Ushakov Errusiako presidentearen aholkulariak lehenago jakinarazi duenez, Trumpen eta Putinen arteko aldebiko goi-bilera bat izango da "datozen egunetan", lekuari buruzko xehetasunik eman gabe, eta oraingoz estatubatuarrek ez dute batzarra baieztatu.
Aldebiko goi-bilerak kanpoan utziko luke Zelenski, eta Ukrainako presidenteak behin baino gehiagotan eskatu du Putinekin aurrez aurreko negoziazioak izatea gatazkari amaiera emateko.
Zelenskik gaur azpimarratu duenez, Kieventzat lehentasun nagusietako bat borrokaldiak amaitzea eta Moskuk su-etena onartzea da.
Drone erasoak
Bitartean, gerra frontean, Errusiak 112 drone jaurti ditu bart Ukrainara, Ukrainako Armadak gaur jakitera eman duenez.
Ukrainako defentsek 89 drone bota dituzte Ukrainako iparraldeko, ekialdeko eta erdialdeko hainbat eskualdetan.
Era berean, Errusiako aireko defentsek 82 drone ukrainar bota dituzte bart Errusiako hegoaldean eta erdialdean. Gaur goizean, Moskuren indarrek beste 43 drone etsai bota dituzte herrialdeko hiru eskualdetan eta Krimeako penintsulan, Defentsa Ministerioak Telegrameko kanalean jakitera eman duenez.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Netanyahuk Gaza osorik bereganatu eta milioi bat palestinar inguru lekualdatu nahi ditu bost hilabetean
Israelgo lehen ministroak Segurtasun kabinetea bilduko du gaur arratsaldean, Gaza erabat okupatzeko duen asmoaz jarduteko, eta Jerusalem egunkariak dagoeneko xehetu du bileran aztertuko duten proposamenetako bat.
Trumpen muga-zerga berriak indarrean sartuta, hauspotu egin da gerra komertziala
Gaurtik, oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko dira Estatu Batuen merkataritza-bazkide gehienen produktuen gainean, tartean, Europar Batasunekoen gainean.
Putin eta Trump datozen egunetan bilduko dira, Kremlinen arabera
AEBko presidenteak, bestalde, esan du azken bileran ez zela "aurrerapauso erabakigarririk" eman, eta adierazi du Errusiak ez duela amore eman.
Albiste izango dira: Trumpen muga-zergak, alertak beroagatik eta Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren
Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.
Sute ikaragarri batek hildako bat utzi eta 16.000 hektarea kiskali ditu Frantzian
Gainera, bederatzi suhiltzaile zauritu dira, horietako bat larri, eta 13 herritar, horietako bat ere larri. Sua hasi eta hurrengo egunean, lehen zantzuen arabera eskualdeko errepide batean egindako arduragabekeria baten ondorioz, sugarrek aurrera egiten jarraitzen dute, haize bortitzak lagunduta.
Hiroshimako bonbardaketa atomikotik 80 urte, gatazka globalek ilundutako giroan
Japoniako Hiroshimak hirian AEBko Armadak egindako bonbardaketa atomikoaren 80. urteurrena izan da asteazken honetan, gaur egungo gatazken itzalpean eta 'hibakusha' bizirauleen aldarrien artean, arma horiek berriro erabil ez daitezen. Biktimen senideek, 120 herrialde eta eskualdetako politikari nazional eta diplomatikoen ordezkariek parte hartu dute omenaldian.
Trumpek berriz estutu du Europarekin duen gerra komertziala, eta % 35eko muga-zerga ezarriko diola mehatxu egin dio
AEBko presidenteak mehatxu egin dio Europar Batasunari uztailaren amaieran hitzartutako % 15eko tasa % 35era igotzeko, Bruselak AEBn 600.000 milioi dolar inbertitzeko hartatuko konpromisoa bete ezean.
Netanyahuk atzeratu egin du Gaza osorik okupatzeko gaurko deitu duen bilera
Gazaren erabateko okupazioan aurrera egin asmoz, Segurtasun Kabineteak bilera zuen egitekoa astearte honetan. Hala iragarri du Israelgo lehen ministroak, baina, azkenean, hitzordua bertan behera geratu dela baieztatu du Israelgo Haaretz egunkariak jakinarazi duenez.