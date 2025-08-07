Gerra Ukrainan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabiar Emirerri Batuek bi buruzagien arteko bilera hartzea proposatu dio Putinek Trumpi

Bestalde, Errusiako presidentea prest agertu da Zelenskirekin batzartzeko. "Askotan esan dut ez dudala ezer kontra", adierazi du Putinek, baina gaineratu du "baldintza batzuk" sortu behar direla bilera hori egiteko, eta, bere ustez, hori betetzetik "urrun" daude.

MOSCOW (Russian Federation), 07/08/2025.- Russian President Vladimir Putin (C-R) meets with UAE's President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (C-L) at the Kremlin in Moscow, Russia, 07 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Vladimir Putin Errusiako presidentea eta Mohamed bin Zayed Al Nahyan Arabiar Emirerri Batuetako estatuburua, Moskun. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidenteak iradoki du Arabiar Emirerri Batuak "leku egokia" izan daitekeela Donald Trump AEBko presidentearekin bilera egiteko, gaur Mohamed bin Zayed Al Nahyan hango estatuburuarekin bildu ostean.

"Lagun asko ditugu horrelako hitzordu bat antolatzen laguntzeko prest. Horietako bat Arabiar Emirerri Batuetako presidentea da. Hori litzateke tokirik egokienetako bat", azpimarratu du Errusiako buruzagiak Interfax albiste-agentziari egindako adierazpenetan.

Bestalde, Putin prest agertu da Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin batzartzeko. "Askotan esan dut ez dudala ezer kontra", adierazi du, baina gaineratu du "baldintza batzuk sortu" behar direla bilera egiteko, eta, bere ustez, hori betetzetik "urrun" daude.

Yuri Ushakov Errusiako presidentearen aholkulariak lehenago jakinarazi duenez, Trumpen eta Putinen arteko aldebiko goi-bilera bat izango da "datozen egunetan", lekuari buruzko xehetasunik eman gabe, eta oraingoz estatubatuarrek ez dute batzarra baieztatu.

Aldebiko goi-bilerak kanpoan utziko luke Zelenski, eta Ukrainako presidenteak behin baino gehiagotan eskatu du Putinekin aurrez aurreko negoziazioak izatea gatazkari amaiera emateko.

Zelenskik gaur azpimarratu duenez, Kieventzat lehentasun nagusietako bat borrokaldiak amaitzea eta Moskuk su-etena onartzea da.

JÁRKOV, 01/08/2025.- Mientras los habitantes de la ciudad oriental de Járkov siguen con ansiedad los informes de drones rusos entrantes antes de acostarse, una unidad ucraniana de defensa aérea comienza su turno nocturno de vigilancia para cazarlos. En la imagen, el Zu-22-3, un cañón aéreo de la era soviética empleado para derribar drones kamikaze "Shahed" cerca de Járkov, en el este de Ucrania, para repeler los crecientes ataques de Rusia contra centros civiles densamente poblados, es en sí mismo un objetivo de las fuerzas rusas que buscan debilitar las defensas aéreas ucranianas. EFE/ Sergey Kozlov

Drone erasoak

Bitartean, gerra frontean, Errusiak 112 drone jaurti ditu bart Ukrainara, Ukrainako Armadak gaur jakitera eman duenez.

Ukrainako defentsek 89 drone bota dituzte Ukrainako iparraldeko, ekialdeko eta erdialdeko hainbat eskualdetan.

Era berean, Errusiako aireko defentsek 82 drone ukrainar bota dituzte bart Errusiako hegoaldean eta erdialdean. Gaur goizean, Moskuren indarrek beste 43 drone etsai bota dituzte herrialdeko hiru eskualdetan eta Krimeako penintsulan, Defentsa Ministerioak Telegrameko kanalean jakitera eman duenez.

 

Putin eta Trump datozen egunetan bilduko dira, Kremlinen arabera
Gerra Ukrainan: Putinen eta Witkoffen arteko bilera "ona" izan zela esan arren, Errusia ostiralean zigortzeko asmoa dute AEBek
Vladimir Putin Errusia Errusia-Ukraina gerra Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Volodimir Zelenski Ukrainako gerra Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

MOSCOW (Russian Federation), 06/08/2025.- Russian President Vladimir Putin (L) and U.S. Special Envoy for the Middle East Steve Witkoff shake hands before a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 06 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren

Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.

Gehiago kargatu