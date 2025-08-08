La ingeniería china
China corta un monte por la mitad para construir una autopista y un puente a más de 600 metros de altura

Euskaraz irakurri: Txinak mendi bat erditik moztu du 600 metroko altueran dagoen autobidea eraikitzeko

En la provincia de Guizhou los ingenieros partieron la montaña por la mitad para construir una autopista moderna.  Utilizaron maquinaria muy potente, explosivos y técnicas de perforación avanzadas para crear un amplio corredor.

