Trump despliega la Guardia Nacional en Washington y toma el control de su policía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que toma el control federal de la policía de Washington D.C. y que desplegará al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional bajo la justificación de que la "inseguridad está fuera de control", algo de lo que responsabiliza a "turbas errantes de jóvenes desenfrenados".

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, Trump ha dibujado una imagen de una capital estadounidense fuera de control por el crimen, diciendo que los homicidios son mucho más altos que en lugares que son considerados "los peores del mundo", como Bogotá y la Ciudad de México.

El presidente invocó la sección 740 de la ley de Autonomía Distrito de Columbia (Home Rule Act) para, tras dictar una emergencia de seguridad pública, poner al departamento de policía de la capital bajo orden federal y colocar a la Guardia Nacional a cargo de "restablecer el orden público y la seguridad" de la capital con, al menos, 800 agentes que serán desplazados en las calles.