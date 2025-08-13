Un naufragio frente a Lampedusa deja al menos 26 muertos y siguen buscando desaparecidos

Al menos 26 personas migrantes han muerto y otras 60 han sido rescatadas tras el naufragio este miércoles de una embarcación frente a las costas de Lampedusa, en el sur de Italia, según ha informado la Guardia Costera, que continúa las labores de búsqueda y rescate de desaparecidos en la zona.

"Por el momento se han rescatado 60 personas, que ya han desembarcado en Lampedusa, y se han contabilizado al menos 26 víctimas. El balance es aún provisional y se está actualizando", ha indicado la Guardia Costera en un comunicado.

El naufragio ha ocurrido a unas 14 millas náuticas al sur de la isla italiana, dentro de su zona de búsqueda y rescate (SAR), tras la alerta de un helicóptero de la Guardia de Finanzas, que ha avistado una embarcación volcada y varios cuerpos flotando en el mar.

Los supervivientes, 51 hombres, 4 mujeres y 5 menores, según medios locales, ya han sido trasladados a Lampedusa, mientras continúa la búsqueda de posibles desaparecidos, entre los que podría haber más niños.