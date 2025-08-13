Tragedia Mediterraneoan
Gutxienez 26 pertsona hil dira Lampedusako kostaldean, ontzi bat hondoratuta

Desagertuen bila jarraitzen dute; izan ere, 95 bat migratzaile zihoazen goizaldean Tripolitik (Libia) abiatu diren bi ontzitan. Horietako batean ura sartzen hasi da, eta, ondorioz, pertsonak bestean ontziratu dira. 60 inguru erreskatatu dituzte.

Migratzailez betetako ontzi bat, Lampedusatik gertu (Italia). Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 26 pertsona migratzaile hil dira eta beste 60 erreskatatu dituzte gaur Lampedusako kostaldean, Italiako hegoaldean, ontzi bat hondoratu ostean, kostazainek jakinarazi dutenez.

"Oraingoz 60 pertsona erreskatatu dituzte, dagoeneko Lampedusan lehorreratu direnak, eta gutxienez 26 hildako zenbatu dituzte. Balantzea behin-behinekoa da oraindik, eta eguneratzen ari dira", azaldu dute kostazainek ohar batean.

Italiako uhartetik 14 itsas milia hegoaldera gertatu da ezbeharra, bilaketa eta erreskate eremuaren barruan, helikoptero batek itsasoan iraulitako ontzi bat eta hainbat gorpu ikusi ostean.

Bizirik atera diren 51 gizonak, 4 emakume eta 5 adingabe, tokiko hedabideen arabera, Lampedusara eraman dituzte jada, eta desagertuta egon daitezkeenen bila jarraitzen dute, tartean haur gehiago egon daitezkeelakoan.

Sea Watch

Gure 'Aurora' ontziak eta beste batzuek minutu gutxitan erreskatatu ahal izango zituzten pertsonak, haien egoeraren berri eman izan baligute. Zergatik ez digute abisurik eman? Italiak ez al du ezer egin jendea itotzen zen bitartean?

Agintariek jasotako testigantzen arabera, goizaldean Tripolitik (Libia) abiatu diren bi ontzitan zihoazen migratzaileak. Horietako batean ura sartzen hasi da, eta, ondorioz, pertsonak bestean ontziratu dira.

Flavio Di Giacomo Migraziorako Nazioarteko Erakundeko (OIM) bozeramaileak baieztatu duenez, Libiatik "95 migratzaile inguru" abiatu dira, eta "hildakoak eta desagertuak gehituta biktimen kopurua 35era igo daiteke".

Ezbeharraren ostean, gobernuz kanpoko hainbat erakundek gertatutakoa salatu dute: "Amorrua eta frustrazioa. Hori da Lampedusatik milia gutxira dagoen enegarren hondoratzeagatik sentitzen duguna. Gure 'Aurora' ontziak eta beste batzuek minutu gutxitan erreskatatu ahal izango zituzten pertsonak, haien egoeraren berri eman izan baligute. Zergatik ez digute abisurik eman? Italiak ez al du ezer egin jendea itotzen zen bitartean?", salatu du Sea Watch erakundeak.

Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak gaitzetsi egin du "gizaki trafikatzaileek bidaia ilun horiek antolatzeko erabiltzen duten zinismo ankerra".

Bestalde, Matteo Piantedosi Italiako Barne ministroak doluminak adierazi ditu biktimengatik, eta Mediterraneoan gertatutako "enegarren tragedia" dela erantsi du.

Aitor Zabalgogeazkoari elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aitor Zabalgogeazkoa: "Gazako janari banaketa sistema berria basakeria bat da"

Aitor Zabalgogeazkoak zortzi aste egin ditu Gazan Mugarik Gabeko Medikuak erakundearen larrialdietako koordinatzaile bezala lan eginez. Bere hitzetan, 22 hilabeteren ostean, "jendeak esperantza galdu du eta gosetea gero eta handiagoa da". Zabalgogeaskoak gertutik bizi izan du Israelek eta AEBk babesten duten janari banaketa puntuetan gertatzen dena. "Egunero egoten dira hildakoak eta zaurituak" eta askok buruan eta bularrean jasotzen dituztela tiroak adierazi du "Gaur Egun" albistegian egindako elkarrizketan.
Aitor Zabalgogeaskoa Medicos sin fronteras
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aitor Zabalgogeazkoa Gazatik itzuli berri da eta Zerrendako egoera "inoiz baino okerragoa" dela uste du

Bilbon komunikabideekin egindako topaketa batean, 2012ra arte Mugarik Gabeko Medikuak erakundeko zuzendari nagusi izan denak eta gaur egun larrialdietako koordinatzailea den Aitor Zabalgogeazkoak Gazan eman dituen azken zortzi asteak deskribatu ditu. Gaur gauean, "Gaur Egun" albistegian elkarrizketa egingo diote, Gazako Zerrendan bizi den egoera azaldu dezan. 

