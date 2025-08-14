El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha pedido a la comunidad internacional intervenir después de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, haya anunciado la construcción de más de 3000 nuevas viviendas en la zona E1, lo que supone una "extensión de los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión" por parte de Israel.

La cartera ha afirmado que estas nuevas licitaciones son "una continuación de los planes de la ocupación para socavar la posibilidad de establecer un Estado palestino, minar su unidad geográfica y demográfica", así como "consolidar la división de Cisjordania, facilitando así su completa anexión".

Asimismo, ha resaltado que estos planes corroboran las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el "Gran Israel", un concepto que incluiría, además de Cisjordania y la Franja de Gaza, una parte del territorio de Egipto y Jordania, entre otros países vecinos.



El Ministerio de Exteriores también ha pedido a la comunidad internacional imponer sanciones para detener la implementación de este plan en Cisjordania y obligar a Israel a cumplir con las resoluciones sobre la cuestión palestina.



Anuncio del plan para duplicar la población

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha anunciado un plan para construir más de 3000 nuevas viviendas como parte del controvertido plan urbanístico para conectar Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim, afirmando que la medida "entierra la idea de un Estado palestino".



"La aprobación de los planes de construcción entierran la idea de un Estado palestino y dan continuidad a las numerosas acciones que estamos impulsando sobre el terreno como parte del plan de soberanía iniciado con la formación del Gobierno", ha señalado Smotrich en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal.

La iniciativa promete 3515 viviendas adicionales al barrio Tzipor Midbar en Maale Adumim, lo que eleva a 6916 el total de viviendas exclusivamente para judíos.



Con este plan, el ministro espera duplicar la población de este asentamiento con aproximadamente 35 000 nuevos residentes previstos en los próximos años.



Smotrich ha defendido que "tras décadas de presión internacional (...), estamos rompiendo las convenciones y conectando Maale Adumim con Jerusalén". "Esto es el sionismo en su máxima expresión: construir, asentar y fortalecer nuestra soberanía en la Tierra de Israel", ha agregado, aludiendo a que el proyecto rompería definitivamente la continuidad territorial entre la parte palestina de Jerusalén y Cisjordania.



De acometerse el plan, sería un paso hacia la división norte-sur de Cisjordania. Grupos de Derechos Humanos y miembros de la comunidad internacional han criticado durante años estos planes y han denunciado que la expulsión desplazaría a los indígenas palestinos, en lo que consideran una violación del Derecho Internacional que considera un crimen de guerra la colonización de cualquier zona bajo ocupación militar.

