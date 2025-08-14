Palestina
Israelek 3.000 etxebizitza eraikiko ditu Zisjordanian, lurraldea hausten duen proiektu baten bitartez

Planari ekinez gero, urrats garrantzitsu bat izango litzateke Zisjordaniako iparraldearen eta hegoaldearen arteko banaketa gauzatzeko. Giza Eskubideen aldeko taldeek eta nazioarteko komunitateko kideek hainbat urtez kritikatu dituzte asmo horiek, Palestinako indigenak kanporatuko lituzkeelako.

Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa, Zisjordaniara egindako bisitan. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Bezalel Smotrich Israelgo Finantza ministroak 3.000 etxebizitza berri eraikitzeko plana iragarri du, Jerusalem ekialdea eta Maale Adumim kokalekua lotzeko plan urbanistiko polemikoaren baitan. Ildo horretatik, neurri horrek Estatu palestinar baten ideia bertan behera uzten duela adierazi du.

"Eraikuntza-plana onartzeak bertan behera uzten du Palestinako Estatu baten ideia, eta jarraipena ematen die Gobernuaren eraketarekin hasitako subiranotasun-planaren zati gisa bultzatzen ari garen ekintza ugariei", adierazi du Smotrichek Israelgo albiste-agentziek jasotako adierazpenetan.

Hain zuzen ere, ekimen horrek 3.515 etxebizitza berri gehiago aurreikusten ditu Maale Adumim-eko Tzipor Midbar auzoan, eta, guztira, 6.916 izango lirateke juduentzako soilik diren etxebizitzak. 

Plan honekin, ministroak asentamendu honetako biztanleria bikoiztea espero du, gutxi gorabehera 35.000 biztanle berri aurreikusten baitira inguruan datozen urteetan.
   
Smotrichek defendatu duenez, "hainbat hamarkadatako nazioarteko presioaren ondoren (...), konbentzioak hausten eta Maale Adumim Jerusalemekin lotzen ari gara". "Hau da sionismoa bere adierazpen gorenean: Israelen Lurrean gure subiranotasuna eraikitzea, finkatzea eta indartzea", gaineratu du, proiektuak Jerusalem eta Zisjordaniaren zati palestinarraren arteko lurralde jarraitutasuna behin betiko hautsiko lukeela esanez.
   
Planari ekinez gero, urrats garrantzitsu bat izango litzateke Zisjordaniako iparraldearen eta hegoaldearen arteko banaketa gauzatzeko. Giza Eskubideen aldeko taldeek eta nazioarteko komunitateko kideek hainbat urtez kritikatu dituzte asmo horiek, eta salatu dute kanporatzeak indigena palestinarrak mugiaraziko lituzkeela, Nazioarteko Zuzenbidearen urraketatzat jotzen baitute okupazio militarraren pean dagoen edozein eremuren kolonizazioa gerra-krimentzat.   

Benjamin Netanyahu Palestina Israel Giza eskubideak Munduko albisteak Gazako Zerrenda

