La UEFA se posiciona contra Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"

Dos niños refugiados palestinos participan en la ceremonia de entrega de medallas junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en la Supercopa de la UEFA 2025, jugada entre el París Saint-Germain y el Tottenham.
Mensaje de la UEFA. Foto: X
Mensaje de la UEFA en la final de la SuperCopa de Europa. Foto: X
Euskaraz irakurri: UEFA Israelen aurka dago: "Utzi haurrak hiltzeari, utzi zibilak hiltzeari"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La UEFA utilizó el marco de la final de la Supercopa de Europa, celebrada en el Estadio Friuli de Udine, para lanzar un mensaje contra Israel, más claro con la presencia de niños refugiados palestinos en la entrega de medallas junto al presidente del ente que rige el fútbol continental, Aleksander Ceferin.

"Dejad de matar niños. Dejad de matar civiles", fue la pancarta que lució la foto inicial sobre el césped este miércoles, delante de las alineaciones de París Saint-Germain y Tottenham. El mensaje corrió como la pólvora por las redes sociales, aunque con cierta crítica a la ambigüedad de la cita, como posicionamiento contra Israel por su invasión sobre Gaza.

La UEFA había adelantado en un comunicado su intención de lanzar dicho llamamiento, con la presencia de niños procedentes de diferentes zonas de conflicto. "Dos niños refugiados palestinos participan en la ceremonia de entrega de medallas junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en la Supercopa de la UEFA 2025", añadió, señalando a Israel.

La Fundación para la Infancia de la UEFA invitó a esos dos niños: Tala, "una niña palestina de 12 años con una salud delicada, trasladada a Milán para recibir la atención médica adecuada, ya que en Gaza no se disponía del equipo necesario tras el inicio de la guerra, y Mohamed, un niño de 9 años que perdió a sus padres durante la guerra y resultó gravemente herido tras un ataque aéreo".

Aunque no condenó de manera explícita la actuación de Israel, la UEFA se puso en contra del conflicto igual que trabaja con su Fundación en Afganistán, Irak, Nigeria o Ucrania. El organismo que rige el fútbol europeo estaba también en el centro de atención después de que la estrella del Liverpool Mohamed Salah criticara su falta de contundencia al no pedir explicaciones por la muerte del 'Pelé palastino', asesinado en Gaza según su Federación.

Entrevista a Aitor Zabalgogeazkoa en el Teleberri
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Zabalgogeazkoa (MSF): "El nuevo sistema de distribución de comida en Gaza es una trampa para la gente"

Aitor Zabalgogeaskoa, que ha pasado ocho semanas en Gaza como coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, asegura que tras 22 meses "la gente ha perdido la esperanza y la hambruna es cada vez mayor". Zabalgogeaskoa ha vivido de cerca lo que ocurre en los dos puntos de reparto de comida que apoyan Israel y EE.UU. "Todos los días recibimos a muertos y heridos por disparos o por granadas lanzadas desde drones", ha declarado en una entrevista en el informativo "Teleberri".

Aitor Zabalgogeaskoa Medicos sin fronteras
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Zabalgogeazkoa acaba de volver de Gaza y cree que la situación en la Franja es "peor que nunca"

En un encuentro con los medios de comunicación celebrado en Bilbao, quien fuera hasta 2012 director general de Médicos Sin Fronteras y actualmente su coordinador de emergencias, Aitor Zabalgogeazkoa, ha descrito sus últimas ocho semanas de estancia en Gaza y ha reclamado un "alto el fuego inmediato". Esta noche, Aitor Zabalgogeazkoa será entrevistado en el "Teleberri" para que profundice en la situación que se vive dentro de la Franja de Gaza. 
