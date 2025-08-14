GAZA
UEFA, Israelen aurka: "Utzi haurrak hiltzeari, utzi zibilak hiltzeari"

Bi haur errefuxiatu palestinar Paris Saint-Germain eta Tottenham taldeen arteko UEFAko Superkopako finalean izan dira, Aleksander Ceferin UEFAko presidentearekin batera.

UEFAren mezua Europako SuperKopako finalean. Argazkia: X
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

UEFAk Udineko Friuli Estadioan ospatu duen Europako Superkopako finalaren markoa erabili du Israelen aurkako mezua helarazteko. Aleksander Ceferin kontinenteko futboleko federazioaren presidentearekin batera, domina banaketan, errefuxiatu palestinarrak izan dira.

"Utzi umeak hiltzeari. Utzi zibilak hiltzeari", izan da belar gaineko hasierako argazkian erakutsi duten pankarta, Paris Saint-Germain eta Tottenhameko hamaikakoen aurrean. Mezua arin zabaldu da sare sozialetan, nahiz eta hitzorduaren anbiguotasuna kritikatu duten, Israelen aurkako jarrera gisa, Gazan egindako inbasioagatik.

UEFAk komunikatu baten bidez aurreratu zuen dei hori egiteko asmoa zuela, eta hainbat gatazka-gunetatik etorritako haurrak bertan izango zirela. "Palestinako bi haur errefuxiatuk domina-banaketako ekitaldian parte hartuko dute, Aleksander Ceferin UEFAko presidentearekin batera, 2025eko UEFAko Superkopan", gaineratu dute.

UEFAko Haurtzarorako Fundazioak bi ume horiek gonbidatu zituen: Tala, "12 urteko neskato palestinar bat, osasun delikatua duena, Milanera eraman zuten osasun-arreta egokia jasotzera, Gazan ez baitzegoen beharrezko atentzioa emateko modurik; eta Mohamed, 9 urteko mutiko bat, gerran gurasoak galdu dituena eta aire-eraso baten ondorioz larri zauritu zena".

Israelen jokabidea esplizituki gaitzetsi ez badute ere, UEFA gatazkaren aurka posizionatu da, Afganistanen, Iraken, Nigerian edo Ukrainan bere Fundazioarekin egiten duen bezala. Europako futbola zuzentzen duen erakundea ere arretaren erdian izan da, Mohamed Salah Liverpooleko izarrak bere irmotasun falta kritikatu baitzuen, 'Pelé Palastindarra' delakoren heriotzagatik azalpenik eskatu ez zuelako.

Aitor Zabalgogeazkoa (MSF): "Gazako janari banaketa sistema berria basakeria bat da"

Aitor Zabalgogeazkoak zortzi aste egin ditu Gazan Mugarik Gabeko Medikuak erakundearen larrialdietako koordinatzaile bezala lan eginez. Bere hitzetan, 22 hilabeteren ostean, "jendeak esperantza galdu du eta gosetea gero eta handiagoa da". Zabalgogeaskoak gertutik bizi izan du Israelek eta AEBk babesten duten janari banaketa puntuetan gertatzen dena. "Egunero egoten dira hildakoak eta zaurituak" eta askok buruan eta bularrean jasotzen dituztela tiroak adierazi du "Gaur Egun" albistegian egindako elkarrizketan.
Aitor Zabalgogeazkoa Gazatik itzuli berri da eta Zerrendako egoera "inoiz baino okerragoa" dela uste du

Bilbon komunikabideekin egindako topaketa batean, 2012ra arte Mugarik Gabeko Medikuak erakundeko zuzendari nagusi izan denak eta gaur egun larrialdietako koordinatzailea den Aitor Zabalgogeazkoak Gazan eman dituen azken zortzi asteak deskribatu ditu. Gaur gauean, "Gaur Egun" albistegian elkarrizketa egingo diote, Gazako Zerrendan bizi den egoera azaldu dezan. 

