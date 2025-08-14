Cumbre en Alaska
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump y Putin se reunirán este viernes en Alaska con expectativas moderadas por un alto el fuego en Ucrania

El presidente estadounidense asegura que existe un 25 % de probabilidades de que la reunión no sea exitosa, mientras que el Kremlin advierte que no se prevé la firma de ningún acuerdo formal. Si no hay avances, Estados Unidos aplicará nuevas sanciones contra Moscú.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 14 June 2019, Japan, Osaka: US President Donald Trump (R) shakes hands with Russian President Vladimir Putin during their meeting on the sidelines of the 2019 G20 summit. Photo: -/White House/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full 14/6/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
Trump y Putin en una reunión previa. Foto de archivo: Europa Press
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, celebrarán este viernes una cumbre en Alaska centrada en alcanzar un posible alto el fuego en Ucrania y sentar las bases para futuras conversaciones de paz que incluyan al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski

Aunque ambos gobiernos destacan la importancia del diálogo, Trump ha reconocido que existe un 25 % de probabilidades de que la reunión no sea exitosa, mientras el Kremlin advierte que no se prevé la firma de ningún acuerdo formal.

"Esta reunión prepara la segunda reunión, que será muy importante porque será donde llegarán a un acuerdo (...) Habrá un intercambio de ideas sobre límites y tierras. La segunda reunión será muy importante. Pero hay un 25 % de probabilidades de que esta reunión no sea exitosa", ha afirmado Trump en una entrevista en Fox Radio. 

El mandatario estadounidense ha aclarado que, dependiendo de los resultados de este primer encuentro, podría contactar a Zelenski para coordinar una nueva cita, cuyo lugar aún está por determinar entre tres posibles sedes.

Trump ha dejado claro que no ha hablado aún con Zelenski sobre esta posible segunda reunión, y enfatiza que su rol no será el de negociar directamente un acuerdo de paz, sino facilitar el diálogo entre las partes. "Voy a dejar que negocien su acuerdo, yo no voy a negociarlo", ha subrayado.

El objetivo principal de Trump en la cumbre será lograr un alto el fuego inmediato, un paso que, según él, sería determinante para la paz en la región. Aunque admite que no está seguro de poder conseguirlo, asegura que, si no hay avances, Estados Unidos aplicará nuevas sanciones contra Moscú.

La Casa Blanca considera que obtener un compromiso inicial de alto el fuego sería un éxito significativo. Así lo confirmó el diario New York Post, que cita fuentes cercanas al equipo presidencial. La prioridad de Trump sería conseguir ese cese de hostilidades antes de avanzar hacia conversaciones de paz formales que incluyan a los aliados europeos y garantías de seguridad para Ucrania.

Por su parte, el Kremlin ha confirmado que la reunión entre Putin y Trump, que se celebrará en la base militar Elmendorf-Richardson, no incluirá la firma de ningún documento. "Se trata de un encuentro para abordar los asuntos más complejos", ha señalado el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, quien sostiene que, aunque se discutirá la situación en Ucrania, "difícilmente puede haber un documento".

Putin, por su parte, ha elogiado los "esfuerzos enérgicos y sinceros" de Estados Unidos para detener la guerra, y ha mostrado disposición a hablar de un posible acuerdo de control de armas nucleares, además de cuestiones territoriales ligadas al conflicto en Ucrania.

La cumbre comenzará a las 11:30 hora local (19:30 GMT) y contará inicialmente con un cara a cara entre ambos mandatarios, seguido de un desayuno de trabajo con sus respectivas delegaciones. Aunque las expectativas son moderadas, ambas partes coinciden en que se trata de un primer paso hacia un posible entendimiento en uno de los conflictos más complejos de la actualidad.

Donald Trump Estados Unidos Volodimir Zelenski Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Europa Unión Europea Vladímir Putin Rusia Derechos humanos Internacional

Más noticias sobre internacional

SRINAGAR (India), 14/08/2025.- A man rows a boat during rainfall in Srinagar, India, 14 August 2025. A cloudburst struck a remote mountain village in Jammu and Kashmir’s Kishtwar district, killing at least 38 people including two policemen, officials said. EFE/EPA/FAROOQ KHAN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Casi 40 personas han muerto en las inundaciones de Cachemira en India

Al menos 38 personas han muerto y 100 han resultado heridas en las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias torrenciales en el estado indio de Jammu y Cachemira. Se han movilizado numerosos equipos de rescate para localizar a víctimas, que podrían estar atrapadas entre los escombros o que han sido arrastradas por la corriente. Una de las zonas más afectadas ha sido la de Chositi, donde los torrentes de agua han causado daños en viviendas y en vehículos,. Las inundaciones tambien han arrasado las cocinas temporales instaladas en tiendas de campaña para peregrinos que todos los años visitan el santuario de Machail Mata, en el distrito de Kishtwar.

Entrevista a Aitor Zabalgogeazkoa en el Teleberri
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Zabalgogeazkoa (MSF): "El nuevo sistema de distribución de comida en Gaza es una trampa para la gente"

Aitor Zabalgogeaskoa, que ha pasado ocho semanas en Gaza como coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, asegura que tras 22 meses "la gente ha perdido la esperanza y la hambruna es cada vez mayor". Zabalgogeaskoa ha vivido de cerca lo que ocurre en los dos puntos de reparto de comida que apoyan Israel y EE.UU. "Todos los días recibimos a muertos y heridos por disparos o por granadas lanzadas desde drones", ha declarado en una entrevista en el informativo "Teleberri".

Aitor Zabalgogeaskoa Medicos sin fronteras
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Zabalgogeazkoa acaba de volver de Gaza y cree que la situación en la Franja es "peor que nunca"

En un encuentro con los medios de comunicación celebrado en Bilbao, quien fuera hasta 2012 director general de Médicos Sin Fronteras y actualmente su coordinador de emergencias, Aitor Zabalgogeazkoa, ha descrito sus últimas ocho semanas de estancia en Gaza y ha reclamado un "alto el fuego inmediato". Esta noche, Aitor Zabalgogeazkoa será entrevistado en el "Teleberri" para que profundice en la situación que se vive dentro de la Franja de Gaza. 
Cargar más