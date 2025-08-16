Las personas fallecidas por desnutrición en Gaza superan ya las 250, incluidas 11 este viernes
Once personas más, incluido un niño, fallecieron este viernes "por hambruna y desnutrición" en Gaza, lo que eleva a 251 el número de muertes por estas circunstancias desde que Israel empezó su ofensiva en el enclave palestino en octubre de 2023.
De los 251 fallecidos, 108 son niños y niñas, según los datos publicados este sábado el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente del Gobierno de Hamás en el enclave, y que se refieren al día anterior.
Las muertes por desnutrición publicadas por Sanidad han aumentado en las últimas semanas, una crisis que las organizaciones humanitarias atribuyen al bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas -entre el 2 de marzo y el 19 de mayo- que impidió la entrada de alimentos, medicamentos y combustible, y la escasez de la que llega desde entonces. Ante la presión internacional, Israel anunció a finales de julio "pausas humanitarias" en algunas rutas para permitir la entrada de ayuda, pero las autoridades locales denuncian que gran parte de la carga es saqueada por la población y bandas armadas antes de que pueda ser distribuida.
Según las organizaciones humanitarias, deberían entrar un mínimo de 500 camiones diarios (con unas 25 toneladas cada uno) en la Franja para hacer frente a las necesidades. Sin embargo, de acuerdo a datos oficiales israelíes, en junio entraban entre 50 y 100 diarios, desde las pausas humanitarias comenzaron a entrar 200 al día y ahora las cifras están en unos 300 diarios, unos números que el Gobierno de Gaza pone en cuestión y que reduce significativamente.
Una joven palestina muere en Italia
Una joven palestina que había sido evacuada a Italia desde la Franja de Gaza en un grave estado de desnutrición ha fallecido este sábado en un hospital de la ciudad de Pisa, donde los médicos no han podido hacer nada para revertir su delicado estado de salud.
Marah había llegado junto a su madre a territorio italiano en un vuelo humanitario fletado el 13 de agosto y, aunque fue hospitalizada inmediatamente, presentaba ya un estado crítico, con múltiples fallos orgánicos, ha informado el hospital, según la agencia AdnKronos.
