Desnutrizioak 250 hildako baino gehiago eragin ditu dagoeneko Gazan, ostiral honetan hildako 11 pertsona barne

Gazako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, horietatik 108 haurrak dira.

(Foto de ARCHIVO) 14 August 2025, Palestinian Territories, Gaza: Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis due to the Israeli bombing and blockade on Gaza. Photo: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA 14/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Herritar palestinarrak jantoki sozial batetik janaria jasotzeko itxaroten, gosete krisiaren erdian. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamaika pertsona gehiago, haur bat barne, hil dira ostiral honetan Gazan, "goseteak eta desnutrizioak jota ". Ondorioz, 251 pertsona hil dira guztira Israelek Palestinako enklabean 2023ko urrian erasoaldia hasi zuenetik.

251 hildakoetatik 108 haurrak dira, Gazako Osasun Ministerioak larunbat honetan argitaratutako datuen arabera.

Osasun Ministerioak argitaratutako desnutrizio-heriotzek gora egin dute azken asteetan, eta erakunde humanitarioek israelek 11 astez ezarritako erabateko blokeoari egotzi diote krisi hori–martxoaren 2tik maiatzaren 19ra bitartean–, elikagaiak, sendagaiak eta erregaia sartzea galarazi baitzuen, eta orduz geroztik iristen den eskasiari. Nazioarteko presioaren aurrean, Israelek uztailaren amaieran "etenaldi humanitarioak" iragarri zituen zenbait ibilbidetan, laguntza sartu ahal izateko, baina tokiko agintariek salatu dutenez, zamaren zati handi bat arpilatu egiten dute herritarrek eta banda armatuek, banatu aurretik.

Erakunde humanitarioen arabera, egunean gutxienez 500 kamioi sartu beharko lirateke (bakoitza 25 tona ingurukoa) Zerrendan, beharrei aurre egiteko. Hala ere, Israelgo datu ofizialen arabera, ekainean 50 eta 100 artean sartzen ziren egunean, etenaldi humanitarioetatik egunean 200 sartzen hasi ziren eta orain zifrak eguneko 300 inguruan daude. Edonola ere, Gazako Gobernuak zalantzan jartzen ditu eta nabarmen murrizten ditu zenbakiok.

Gazte palestinar bat hil da Italian

Desnutrizio egoera larrian Gazako Zerrendatik Italiara eraman zuten emakume gazte palestinar bat hil da larunbat honetan Pisa hiriko ospitale batean. Medikuek ezin izan dute ezer egin haren osasun egoera ahulari aurre egiteko.

Marah amarekin batera iritsi zen Italiara, abuztuaren 13an pleitatutako hegaldi humanitario batean, eta, berehala ospitaleratu bazuten ere, egoera kritikoan zegoen, hainbat akats organikorekin, ospitaleak jakinarazi eta AdnKronos agentziak jaso duenez.

