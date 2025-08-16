Desnutrizioak 250 hildako baino gehiago eragin ditu dagoeneko Gazan, ostiral honetan hildako 11 pertsona barne
Gazako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, horietatik 108 haurrak dira.
Hamaika pertsona gehiago, haur bat barne, hil dira ostiral honetan Gazan, "goseteak eta desnutrizioak jota ". Ondorioz, 251 pertsona hil dira guztira Israelek Palestinako enklabean 2023ko urrian erasoaldia hasi zuenetik.
251 hildakoetatik 108 haurrak dira, Gazako Osasun Ministerioak larunbat honetan argitaratutako datuen arabera.
Osasun Ministerioak argitaratutako desnutrizio-heriotzek gora egin dute azken asteetan, eta erakunde humanitarioek israelek 11 astez ezarritako erabateko blokeoari egotzi diote krisi hori–martxoaren 2tik maiatzaren 19ra bitartean–, elikagaiak, sendagaiak eta erregaia sartzea galarazi baitzuen, eta orduz geroztik iristen den eskasiari. Nazioarteko presioaren aurrean, Israelek uztailaren amaieran "etenaldi humanitarioak" iragarri zituen zenbait ibilbidetan, laguntza sartu ahal izateko, baina tokiko agintariek salatu dutenez, zamaren zati handi bat arpilatu egiten dute herritarrek eta banda armatuek, banatu aurretik.
Erakunde humanitarioen arabera, egunean gutxienez 500 kamioi sartu beharko lirateke (bakoitza 25 tona ingurukoa) Zerrendan, beharrei aurre egiteko. Hala ere, Israelgo datu ofizialen arabera, ekainean 50 eta 100 artean sartzen ziren egunean, etenaldi humanitarioetatik egunean 200 sartzen hasi ziren eta orain zifrak eguneko 300 inguruan daude. Edonola ere, Gazako Gobernuak zalantzan jartzen ditu eta nabarmen murrizten ditu zenbakiok.
Gazte palestinar bat hil da Italian
Desnutrizio egoera larrian Gazako Zerrendatik Italiara eraman zuten emakume gazte palestinar bat hil da larunbat honetan Pisa hiriko ospitale batean. Medikuek ezin izan dute ezer egin haren osasun egoera ahulari aurre egiteko.
Marah amarekin batera iritsi zen Italiara, abuztuaren 13an pleitatutako hegaldi humanitario batean, eta, berehala ospitaleratu bazuten ere, egoera kritikoan zegoen, hainbat akats organikorekin, ospitaleak jakinarazi eta AdnKronos agentziak jaso duenez.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Zelenskiren, Trumpen eta Putinen arteko goi-bilera bat antolatzen laguntzeko prest agertu da Europa
Hala adierazi dute Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb eta Tusk buruzagiek Trumpen eta Putinen arteko goi-bileraren ostean.
320 hildako baino gehiago Pakistanen, eurite bortitzek sortutako uholdeetan
Gutxienez 320 pertsona hil dira Pakistaneko iparraldean, euriteek bat-batean uholdeak eraginda. Khyber Pakhtunkhwa probintzia kolpatuena izan da, biktima gehienak eta dozenaka desagertu baitaude. Agintariek erreskate lanetan jarraitzen dute, milaka kaltetuk laguntzaren zain dauden bitartean.
Trumpek eta Putinek akordiorik gabe itxi dute Ukrainari buruzko Alaskako goi-bilera
Horren ostean, Trump eta Zelenski Washingtonen bilduko dira astelehenean, Alaskan izandako goi-bileraren inguruko xehetasun guztiak hizpide izateko asmoz.
Bolivian hauteskunde egun historikoa izango dute igandean: baliteke eskuinak agintea eskuratzea ia 20 urteren ostean
Batasun aliantzako Samuel Doria Medina enpresaria da inkesten buru, eta oso gertu du Aliantza Libreko Jorge Tuto Quiroga oposizioko kide eta presidente ohia (2001-2002).
Ben Gvir israelgo ministro ultranazionalistak Marwan Barghouti buruzagi palestinarra bisitatu du espetxean mehatxatzeko
"Ez duzue irabaziko", ohartarazi dio Ben Gvirrek 2002tik kartzelan dagoen Barghoutiri, Israelgo auzitegi batek Bigarren Intifadan bost hilketatan parte hartzeagatik zigortu ostean. "Israelgo nazioarekin sartzen dena, gure seme-alabak eta gure emakumeak hiltzen dituena, lurretik ezabatuko dugu", erantsi du Israelgo ministro polemikoak.
Trumpen zein aurpegi ikusiko dugu Putinekin? Hori izango da hitzorduaren gakoetako bat
Donald Trump Vladimir Putinekin bilduko da gaur Alaskan, zalantzaz beteriko bilera batean: AEBko presidenteak buruzagi errusiarra kritikatzea saihestu du iraganean, eta diskurtsoa gogortu du azken hilabeteetan, baina zalantzan dago irmotasun horri eutsiko dion edo Moskurekiko hurbilketa bilatuko duen.
Plastikoen kutsaduraren aurkako nazioarteko itunaren negoziazioek porrot egin dute
Genevan hamar eguneko bileren ondoren, NBEko herrialdeek ez dute adostasunik lortu, baina elkarrizketa prozesua ez eteteko eskatu dute.
Trumpek eta Putinek bilera egingo dute ostiral honetan Alaskan, Ukrainan su-etena lortzeko asmoz
AEBko presidenteak esan du % 25eko aukera dagoela bilerak arrakastarik ez izateko; Kremlinak, berriz, ohartarazi du ez dela aurreikusten akordio formalik sinatzea. Aurrerapenik ezean, Moskuren aurka zigor berriak ezarriko dituela ziurtatu du Trumpek.
Ia 40 pertsona hil dira Kaxmirren izandako uholdeetan, Indian
Gutxienez 38 pertsona hil eta 100 zauritu dira Indiako Jammu eta Kaxmir estatuan izandako euri-jasek eragindako uholdeetan. Erreskate talde ugari mobilizatu dira hondakinen artean harrapatuta egon daitezkeen edo korronteak eraman dituen biktimak aurkitzeko. Gunerik kaltetuenetako bat Chositi izan da. Ur-uholdeek kalteak eragin dituzte etxebizitzetan eta ibilgailuetan. Era berean, uholdeek suntsitu egin dituzte Kishtwar barrutiko Machail Mata santutegia urtero bisitatzen duten erromesentzako kanpin-dendetan jarritako aldi baterako sukaldeak.