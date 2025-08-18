Ucrania
Zelenski denuncia los "cínicos" ataques rusos justo cuando se va a hablar de paz en Washington

Bombardeo ruso en Járkov
Ataque sobre Járkov. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Zelenskik errusiarren eraso "zinikoak" salatu ditu Washingtonen bakeaz hitz egin behar denean

"La maquinaria de guerra rusa sigue destruyendo vidas a pesar de todo. Putin cometerá asesinatos ostentosos para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, así como para humillar los esfuerzos diplomáticos", ha señalado Volodomir Zelenski en su cuenta de X.  Zelenski ha realizado estas declaraciones tras los ataques en Jarkov, con siete personas muertas, y en Zaporiya, con tres muertos y 20 heridos.

