Gaza se convierte en el conflicto más mortífero para trabajadores humanitarios en los últimos años

La ONU denuncia la ausencia de rendición de cuentas a los ataques a trabajadores humanitarios y la inacción y apatía de la comunidad internacional.

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Gaza azken urteetako gatazkarik hilgarriena da langile humanitarioentzat
author image

Agencias | EITB

Última actualización

En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la ONU denuncia que 2024 ha sido el año más mortífero para trabajadores humanitarios desde que se tienen registros, con 383 muertos. Casi la mitad (181) murieron en Gaza y los territorios palestinos ocupados.

asistencia humanitaria cas - 1

En lo que va de 2025, han muerto 265 trabajadores humanitarios. 173 de ellos en Gaza y los territorios palestinos ocupados, 36 en Sudán y 3 en Ucrania. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha recordado que las reglas de la guerra son claras: el personal humanitario debe ser respetado y protegido en toda circunstancia.

asistencia humanitaria cas - 2

Además de los fallecidos, la Cruz Roja señala que varios trabajadores han sido asesinados fuera de servicio, en sus hogares, con sus familias o simplemente mientras realizaban actividades de la vida diaria. Muchos otros han resultado heridos, han sido detenidos arbitrariamente o secuestrados.

asistencia humanitaria cas - 3
Franja de Gaza Cruz Roja Onu Organización Naciones Unidas Internacional

