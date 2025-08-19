LAGUNTZA HUMANITARIOAREN EGUNA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaza azken urteetako gatazkarik hilgarriena bihurtu da langile humanitarioentzat

NBEk salatu duenez, langile humanitarioen aurkako erasoen aurrean erabateko zigorgabetasuna dago, eta nazioarteko komunitatearen geldotasuna eta apatia salatu ditu.

Giza Laguntzaren Munduko Eguna.
Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Giza Laguntzaren Munduko Egunean, NBEk salatu du 2024 langile humanitarioentzako urterik hilgarriena izan dela erregistroak daudenetik, 383 hildakorekin. Ia erdia (181) Gazan eta lurralde palestinar okupatuetan hil ziren.

asistencia humanitaria eus - 1

2025ean 265 langile humanitario hil dira, horietatik 173 Gazan eta okupatutako lurralde palestinarretan, 36 Sudanen eta 3 Ukrainan. Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak gogorarazi du gerraren arauak argiak direla: langile humanitarioak errespetatu eta babestu behar dira edozein egoeratan.

asistencia humanitaria eus - 2

Gainera, Gurutze Gorriak adierazi du zenbait langile zerbitzuz kanpo hil dituztela, etxean, familiekin edo, besterik gabe, eguneroko jarduerak egiten ari zirela. Beste asko zauritu egin dira, arbitrarioki atxilotu dituzte edo bahitu egin dituzte.

asistencia humanitaria eus - 3
Gazako Zerrenda Gurutze Gorria Nbe Nazio Batuen Erakundea Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Kiruna Suecia traslado iglesia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Suediako Kiruna udalerriko eliza ikonikoa bost kilometro lekualdatzeko lanak hasi dituzte, errepidez

Suedia iparraldeko Kiruna udalerriko eliza ikonikoa bost kilometro lekualdatzeko lanak hasi dituzte, errepidez, bertako meategia handitu behar dutelako.  Eliza 40 metro zabal da (672 tonako pisua), eta gaur hasitako operazioa asteazken arratsaldean amaitzea aurreikusi dute.  Eliza daraman trailerra 500 metro orduko abiaduran mugituko da eta lekualdaketa zuzenean jarraitu ahal da Suediako telebista publikoaren webgunean.

Reunión Trump Zelensky
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpek eta Zelenskik Putinekin hiru aldeko bilera egitea babestu dute, bake akordioa ixteko

"Dena ondo ateratzen bada, hiru aldeko bilera bat izango dugula uste dut, eta horrekin gerra amaitzeko zentzuzko aukera egongo dela pentsatzen dut", azpimarratu du Trumpek Zelenskiren aurrean. Horrela, Zelenskik esan du Ukraina "prest" dagoela hiru aldeko bilera bat egiteko. "Uste dut erakutsi dugula jende indartsua garela eta AEBk eta Trump presidenteak berak gerra gelditzeko duen ideia babesten dugula", adierazi du.

Huracán Erin
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

AEBk ebakuazioak agindu ditu Ipar Karolinako uharte batzuetan, Erin urakan erraldoia gerturatzen ari delako

4. kategoriako Erin urakanaren tamaina asko handituko da datozen egunetan, Estatu Batuetako ekialdeko kostaldearen eta Bermudasen artean igarotzen denean. Ondorioz, Ipar Karolinan dauden uharte turistiko batzuk ebakuatzeko agindua eman dute agintariek. Estatu Batuetako Urakanen Zentro Nazionalak ohartarazi duenez, Erin urakana Karibeko Turk eta Caico uharteetatik 180 kilometro iparraldera dago, 220 kilometro orduko haize ufadak utzi ditu.

Gehiago kargatu