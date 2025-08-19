Gaza azken urteetako gatazkarik hilgarriena bihurtu da langile humanitarioentzat
NBEk salatu duenez, langile humanitarioen aurkako erasoen aurrean erabateko zigorgabetasuna dago, eta nazioarteko komunitatearen geldotasuna eta apatia salatu ditu.
Giza Laguntzaren Munduko Egunean, NBEk salatu du 2024 langile humanitarioentzako urterik hilgarriena izan dela erregistroak daudenetik, 383 hildakorekin. Ia erdia (181) Gazan eta lurralde palestinar okupatuetan hil ziren.
2025ean 265 langile humanitario hil dira, horietatik 173 Gazan eta okupatutako lurralde palestinarretan, 36 Sudanen eta 3 Ukrainan. Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak gogorarazi du gerraren arauak argiak direla: langile humanitarioak errespetatu eta babestu behar dira edozein egoeratan.
Gainera, Gurutze Gorriak adierazi du zenbait langile zerbitzuz kanpo hil dituztela, etxean, familiekin edo, besterik gabe, eguneroko jarduerak egiten ari zirela. Beste asko zauritu egin dira, arbitrarioki atxilotu dituzte edo bahitu egin dituzte.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Netanyahuk antisemitismoa elikatzea leporatu dio Macroni, Palestinako Estatua onartzeagatik
Eliseoak Israelgo lehen ministroaren hitzak "okerrak eta zitalak" direla eta "erantzunik gabe geratuko ez" direla esan du.
Pakistanen 700 pertsona baino gehiago hil dira uholdeen ondorioz, eta dozenaka desagertu daude
Montzoiaren denboraldia hasi zenetik, 706 pertsona hil dira Pakistanen izandako euriteen ondorioz, azken datu ofizialen arabera. Shehbaz Sharif lehen ministroak kaltetutako zonaldeak babesteko konpromisoa hartu du, eta bere kabineteko kideek hilabeteko soldata emango dutela iragarri du, sorospen lanak finantzatzeko.
Putin Zelenskirekin biltzeko prest egotea txalotu du Bruselak
Europako Batzordea lanean ari da Ukrainarekin eta AEBrekin hitzordua "lehenbailehen" prestatzeko.
Suediako Kiruna udalerriko eliza ikonikoa bost kilometro lekualdatzeko lanak hasi dituzte, errepidez
Suedia iparraldeko Kiruna udalerriko eliza ikonikoa bost kilometro lekualdatzeko lanak hasi dituzte, errepidez, bertako meategia handitu behar dutelako. Eliza 40 metro zabal da (672 tonako pisua), eta gaur hasitako operazioa asteazken arratsaldean amaitzea aurreikusi dute. Eliza daraman trailerra 500 metro orduko abiaduran mugituko da eta lekualdaketa zuzenean jarraitu ahal da Suediako telebista publikoaren webgunean.
Trumpek iragarri du Putin eta Zelenskiren arteko aldebiko bilera "antolatzen" hasi dela
Balizko aldebiko bilera horren ondoren, presidente estatubatuarra ere batuko litzateke elkarrizketetara. Bestalde, Zelenskik 77.000 milioi euroko balioa duten armak erosteko eskaintza egin dio Trumpi, Ukrainarentzako segurtasun bermeak ematearen truke.
Bakea lortzeko Ukrainan "lurralde trukeak" eztabaidatu behar direla dio Trumpek
AEBko presidenteak Putini deituko dio asteleheneko bileraren ostean, eta baikor agertu da Putinek eta Errusiako eta Ukrainako presidenteek hiruko bilera bat egin ahal izateko aukerari dagokionez.
Trumpek eta Zelenskik Putinekin hiru aldeko bilera egitea babestu dute, bake akordioa ixteko
"Dena ondo ateratzen bada, hiru aldeko bilera bat izango dugula uste dut, eta horrekin gerra amaitzeko zentzuzko aukera egongo dela pentsatzen dut", azpimarratu du Trumpek Zelenskiren aurrean. Horrela, Zelenskik esan du Ukraina "prest" dagoela hiru aldeko bilera bat egiteko. "Uste dut erakutsi dugula jende indartsua garela eta AEBk eta Trump presidenteak berak gerra gelditzeko duen ideia babesten dugula", adierazi du.
Hamasek onartu egin du Qatarrek eta Egiptok Gazarako aurkeztutako su-eten proposamena
Proposamenaren arabera, talde armatuak 60 eguneko su-etena onartuko luke 10 bahitu israeldar askatzearen eta gazatarrei laguntza masiboa ematearen truke. Israelek, oraingoz, ez du horren inguruko adierazpenik eman.
AEBk ebakuazioak agindu ditu Ipar Karolinako uharte batzuetan, Erin urakan erraldoia gerturatzen ari delako
4. kategoriako Erin urakanaren tamaina asko handituko da datozen egunetan, Estatu Batuetako ekialdeko kostaldearen eta Bermudasen artean igarotzen denean. Ondorioz, Ipar Karolinan dauden uharte turistiko batzuk ebakuatzeko agindua eman dute agintariek. Estatu Batuetako Urakanen Zentro Nazionalak ohartarazi duenez, Erin urakana Karibeko Turk eta Caico uharteetatik 180 kilometro iparraldera dago, 220 kilometro orduko haize ufadak utzi ditu.