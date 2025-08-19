Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Netanyahu acusa a Macron de alimentar el antisemitismo tras reconocer al Estado palestino

El Elíseo tilda las palabras del primer ministro israelí de "erróneas, abyectas" y dice que "no quedarán sin respuesta".
emmanuel macron garaile efe hauteskundeak 5
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Netanyahuk antisemitismoa elikatzea leporatu dio Macroni, Palestinako Estatua onartu ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado en una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, de "alimentar el odio antisemita" por reconocer el Estado de Palestina, unas palabras que han causado malestar en París, que ha instado al Gobierno de Israel a no instrumentalizar un tema tan serio como es el antisemitismo.

Netanyahu ha enviado una carta al presidente francés en la que critica sus recientes declaraciones contra Israel por la situación en la Franja de Gaza y en la que lanza una advertencia sobre el "alarmante" aumento del antisemitismo en el país europeo, así como por la falta de medidas "decisivas" por parte del Gobierno para abordar dicha “problemática”.

Asimismo, en la misiva asegura que el anuncio de Macron sobre el reconocimiento del Estado de Palestina "alimenta el fuego antisemita", "premia" a Hamás, “refuerza” la posición de la milicia para no facilitar la liberación de los rehenes en el enclave y “fomenta” el odio a los judíos en las calles francesas.

En respuesta, el Elíseo ha indicado en un comunicado que el análisis realizado por Israel sobre que el reconocimiento de Palestina explica el aumento del antisemitismo en Francia es "erróneo" y "abyecto", por lo que esto "no quedará sin respuesta".

Macron anunció a finales de agosto que Francia reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para septiembre debido a su "compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo".

El presidente francés tenía pensado reconocer el Estado de Palestina durante la cumbre internacional copatrocinada por París y Riad que iba a celebrarse a mediados de junio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, si bien el evento se suspendió por el cruce de ataques entre Israel e Irán.

Francia Emmanuel Macron Benjamín Netanyahu Palestina Internacional

Más noticias sobre internacional

Kiruna Suecia traslado iglesia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca en Kiruna, Suecia, el traslado por carretera de su icónica iglesia

Las autoridades de Kiruna (norte de Suecia) comenzaron este martes el traslado de 5 kilómetros por carretera de su icónica iglesia, de 672 toneladas y 40 metros de ancho, por la expansión de la mina local. La travesía está previsto que finalice el miércoles por la tarde. La operación se hará a una velocidad de 500 metros a la hora y está siendo retransmitido en directo, minuto a minuto, por la web de la televisión pública.

Reunión Trump Zelensky
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump y Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral y creo que con ello habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", ha subrayado Trump ante Zelenski. Por su parte, Zelenski ha dicho que Ucrania "está lista" para llevar a cabo una reunión trilateral. "Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra", ha señalado.
Huracán Erin
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EE. UU. ordena evacuaciones en algunas islas de Carolina del Norte debido al enorme huracán Erin

El huracán Erin, de categoría 4, aumentará "dramáticamente" su tamaño en los próximos días, cuando pase entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas, lo que ha obligado a ordenar la evacuación de algunas islas turísticas en Carolina del Norte.  El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte que Erin se encuentra 180 kilómetros al norte de las Islas Turcas y Caicos, ubicadas en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora.
Cargar más