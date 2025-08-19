El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado en una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, de "alimentar el odio antisemita" por reconocer el Estado de Palestina, unas palabras que han causado malestar en París, que ha instado al Gobierno de Israel a no instrumentalizar un tema tan serio como es el antisemitismo.

Netanyahu ha enviado una carta al presidente francés en la que critica sus recientes declaraciones contra Israel por la situación en la Franja de Gaza y en la que lanza una advertencia sobre el "alarmante" aumento del antisemitismo en el país europeo, así como por la falta de medidas "decisivas" por parte del Gobierno para abordar dicha “problemática”.

Asimismo, en la misiva asegura que el anuncio de Macron sobre el reconocimiento del Estado de Palestina "alimenta el fuego antisemita", "premia" a Hamás, “refuerza” la posición de la milicia para no facilitar la liberación de los rehenes en el enclave y “fomenta” el odio a los judíos en las calles francesas.

En respuesta, el Elíseo ha indicado en un comunicado que el análisis realizado por Israel sobre que el reconocimiento de Palestina explica el aumento del antisemitismo en Francia es "erróneo" y "abyecto", por lo que esto "no quedará sin respuesta".

Macron anunció a finales de agosto que Francia reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para septiembre debido a su "compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo".

El presidente francés tenía pensado reconocer el Estado de Palestina durante la cumbre internacional copatrocinada por París y Riad que iba a celebrarse a mediados de junio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, si bien el evento se suspendió por el cruce de ataques entre Israel e Irán.