Netanyahuk antisemitismoa elikatzea leporatu dio Macroni, Palestinako Estatua onartzeagatik

Eliseoak Israelgo lehen ministroaren hitzak "okerrak eta zitalak" direla eta "erantzunik gabe geratuko ez" direla esan du.

emmanuel macron garaile efe hauteskundeak 5
Emmanuel Macron Frantziako presidentea artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak "gorroto antisemita elikatzea" leporatu dio Emmanuel Macron Frantziako presidenteari gutun batean, Palestinako Estatua onartzeagatik. Hitz horiek ezinegona eragin dute Parisen, eta antisemitismoa bezalako gai serio bat ez erabiltzeko eskatu dio Israelgo Gobernuari.

Netanyahuk gutun bat bidali dio Frantziako presidenteari, “Israelen aurka” egin berri dituen adierazpenak kritikatzeko, Gazako Zerrendako egoeragatik eta Europako herrialdean antisemitismoaren gorakada "kezkagarriari" buruz ohartarazteko, baita Gobernuak "arazo" horri aurre egiteko neurri "erabakigarririk" hartu ez duelako ere.

Era berean, leporatu dio Palestinako Estatuaren onarpenari buruz egindako iragarpenak "su antisemita elikatzen" duela, Hamas "saritzen" duela, miliziaren jarrera "indartzen" duela, enklabean bahituen askapena ez errazten eta juduekiko gorrotoa "sustatzen" duela Frantziako kaleetan.

Erantzun gisa, Eliseoak ohar batean adierazi du Israelek egindako azterketa, Palestinaren onarpenak Frantzian antisemitismoaren gorakada ekarri duela dioena, "okerra" eta "zitala" dela, eta, beraz, ez dela "erantzunik gabe geratuko".

Macronek abuztuaren amaieran iragarri zuen Frantziak Palestinako Estatua onartuko duela irailean egitekoa den Nazio Batuen Batzar Nagusian, "Ekialde Hurbilean bake justu eta iraunkorra lortzeko konpromiso historikoa" duelako.

Frantziako presidenteak Palestinako Estatua aitortzea aurreikusi zuen Parisek eta Riadek babestuko zuten nazioarteko goi-bileran. Bilera ekainaren erdialdean egitekoa zen, New Yorkeko Nazio Batuen egoitzan, baina ekitaldia bertan behera geratu zen, Israelen eta Iranen arteko erasoen trukeagatik.

