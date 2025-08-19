Desastre natural
Pakistán supera los 700 muertos por las inundaciones y busca a decenas de desaparecidos

Pakistán. Foto: EFE.
El balance de muertos por las lluvias del monzón en Pakistán ha ascendido a 706 desde el inicio de la temporada, según los últimos datos oficiales.  El primer ministro, Shehbaz Sharif, se ha comprometido a apoyar a las zonas afectadas y ha anunciado que los miembros de su gabinete donarán el salario de un mes para financiar las labores de socorro.

