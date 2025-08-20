Israel aprueba un plan de asentamientos en Cisjordania "que borra el engaño" del Estado palestino
Ministerio de Defensa de Israel ha dado este miércoles el visto bueno definitivo a un controvertido plan de asentamientos en Cisjordania, que prevé la construcción de 3400 viviendas y la separación de Jerusalén Este, que supone la práctica eliminación del "engaño" de la solución de dos Estados, en palabras de uno de sus impulsores, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
"El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con lemas, sino con hechos. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es otro clavo en el ataúd de esta peligrosa idea", ha celebrado Smotrich, quien forma parte de unos de los sectores más reaccionarios de un gobierno israelí ya de por sí ultraderechista.
Se trata de un polémico plan urbanístico que abarca unos 12 kilómetros cuadrados y conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. La idea es duplicar su población con hasta 35 000 nuevos residentes para los próximos años con la ampliación del barrio de Tzipor Midbar.
Su construcción dividiría Cisjordania en dos, una al norte y otra al sur, haciendo casi imposible la creación de un Estado palestino conectado, tal y como el propio Smotrich se encargó de celebrar hace una semana cuando presentó el plan, ahora aprobado por un comité que depende del Ministerio de Defensa.
La idea de que este plan amenaza gravemente la viabilidad en el futuro de un Estado palestino es compartida por organizaciones como Paz Ahora, que han estado haciendo campaña en contra de la expansión de los asentamientos israelíes.
"Bajo el pretexto de la guerra, Smotrich y su minoría de amigos mesiánicos están estableciendo un asentamiento delirante que tendremos que evacuar en cualquier acuerdo", ha denunciado esta organización, que ha insistido en que la única manera de vivir con seguridad en Israel "es dentro del marco de dos Estados".
En medio de todo ello, el anuncio de varios países más, como Francia, Canadá y Australia, de sumarse al reconocimiento casi unánime del Estado palestino, en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.
Condena de la Autoridad Palestina
Por su parte, la Presidencia palestina ha denunciado que esta nueva maniobra de las "autoridades de ocupación" israelíes viola el Derecho Internacional que prohíbe estas prácticas, además de "desafiar" a todos los países de mundo que han condenado y advertido a Israel de no seguir adelante con estos planes.
El portavoz de la Presidencia, Nabil abú Rudeina, ha hecho un llamamiento a Estados Unidos para que "intervenga inmediatamente" y frene esta y otras acciones hostiles de Israel, que a buen seguro van a provocar una "explosión en toda la región".
