Zisjordanian asentamendu gehiago ezartzeko plana onartu du Israelek, Estatu palestinarraren “iruzurra ezabatzeko”
Palestinako Agintaritzak Nazioarteko Zuzenbidearen beste urraketa bat salatu du, eta zigorrak eta nazioarteko esku-hartzea eskatu ditu.
Israelgo Defentsa Ministerioak behin betiko oniritzia eman dio asteazken honetan Zisjordaniako asentamendu plan eztabaidagarri bati. Plan horrek 3.400 etxebizitza eraikitzea eta Jerusalem ekialdetik zatikatzea aurreikusten du, eta asmoa da bi estaturen irtenbidearen "engainua" desagerraraztea, Bezalel Smotrich Finantza ministroaren hitzetan.
"Estatu palestinarra mahaitik ezabatzen ari gara, ez leloekin, ekintzekin baizik. Asentamendu bakoitza, auzo bakoitza, etxebizitza bakoitza beste iltze bat da ideia arriskutsu horren hilkutxan", ospatu du Smotrichek, dagoeneko ultraeskuindarra den Israelgo gobernu baten sektore atzerakoienetako baten parte denak.
Hirigintza plana polemikoa da, 12 kilometro koadro inguru hartuko ditu eta Jerusalem ekialdea Maale Adumim asentamenduarekin lotuko du. Gainera, datozen urteetan Tzipor Midbar auzoa handitu eta 35.000 biztanle berri izatera iristea da asmoa.
Egitasmoak Zisjordania bitan banatuko luke, bata iparraldean eta bestea hegoaldean, eta ia ezinezkoa izango litzateke Estatu palestinar konektatu bat sortzea, Smotrichek berak duela astebete plana aurkeztu zuenean iragarri zuen bezala.
Plan horrek Estatu palestinar baten etorkizuneko bideragarritasuna larriki mehatxatzen duela uste dute nazioarteko hainbat erakundek, Israelgo asentamenduen hedapenaren aurkako kanpaina egiten aritu direnek.
"Gerraren aitzakian, Smotrich eta bere lagun mesianikoen gutxiengoa edozein akordiotan hustu beharko dugun eldarniozko asentamendu bat ezartzen ari dira", salatu du Peace Now erakundeak, eta Israelen segurtasunez bizitzeko modu bakarra "bi estatuen esparruan" dagoela nabarmendu du.
Palestinako Agintaritzaren gaitzespena
Bestalde, Palestinako Agintaritzak salatu duenez, Israelgo "okupazio-agintarien" maniobra berri horrek praktika horiek debekatzen dituen Nazioarteko Zuzenbidea urratzen du. Gainera, Israel gaitzetsi duten eta plan horiekin aurrera ez jarraitzeko ohartarazi duten munduko herrialde guztiei "erronka" egiten diela ohartarazi du.
Nabil abu Rudeina Agintaritzako bozeramaileak dei egin dio AEBri "berehala esku hartzeko" eta Israelen aurkako ekintza hau eta beste batzuk geldiarazteko, "eskualde osoan leherketa" eragingo baitute.
