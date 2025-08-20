Europa
Polonia denuncia la caída de un dron militar en el este del país

Las autoridades polacas aún no han podido determinar si cruzó por error la frontera o si fue empleado para una acción de sabotaje.
Osiny (Poland), 20/08/2025.- Members of Polish military and police secure the area of a cornfield where an unidentified object fell in Osiny, eastern Poland, 20 August 2025. The object fell during the night from 19 to 20 August and exploded. Police found burnt metal and plastic debris at the site. As a result of the explosion, windows were broken in several houses nearby. No one was injured in the incident. According to the military, there was no violation of Polish airspace during the night. (Polonia) EFE/EPA/Wojtek Jargilo POLAND OUT
El dron ha caído en un campo de maíz al este de Polonia. Foto: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Defensa de Polonia ha denunciado este miércoles la caída de un dron militar durante la madrugada en un maizal ubicado en el pueblo de Osiny, cerca de la ciudad de Lublin, en el este del país, a 75 kilómetros de la frontera con Ucrania. Las autoridades aún no han podido determinar si cruzó por error la frontera o si fue empleado para una acción de sabotaje.

El fiscal Grzegorz Trusiewicz, de la fiscalía de distrito de Lublin, ha afirmado en una rueda de prensa que preliminarmente se parte de que era un dron militar, que portaba una pequeña cantidad de explosivos, y que se puede descartar que se tratase de un aparato civil o usado por contrabandistas.

El fiscal ha señalado la posibilidad de que el dron hubiera chocado con el tendido eléctrico, lo que habría provocado la explosión, que rompió los cristales en varias viviendas de la localidad.

Trusiewicz no descarta que el dron pudiera haber entrado desde un país vecino, a pesar de que el Comando Operativo polaco ha confirmado esta mañana que sus sistemas de radar no registraron ninguna violación del espacio aéreo en el día de ayer.

