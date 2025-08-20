Europa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Poloniako agintariek salatu dute drone militar bat erori dela herrialdearen ekialdean

Defentsa Ministerioak oraindik ezin izan du zehaztu muga zeharkatzea hanka-sartzea izan ote zen edo sabotaje ekintza bat egiteko erabili zuten.

Osiny (Poland), 20/08/2025.- Members of Polish military and police secure the area of a cornfield where an unidentified object fell in Osiny, eastern Poland, 20 August 2025. The object fell during the night from 19 to 20 August and exploded. Police found burnt metal and plastic debris at the site. As a result of the explosion, windows were broken in several houses nearby. No one was injured in the incident. According to the military, there was no violation of Polish airspace during the night. (Polonia) EFE/EPA/Wojtek Jargilo POLAND OUT

Dronea arto-zelai batean erori da, Poloniako ekialdean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Poloniako Defentsa Ministerioak asteazken honetan salatu duenez, drone militar bat erori da goizaldean Osiny herrian dagoen arto-zelai batean, Lublin hiritik gertu, herrialdearen ekialdean, Ukrainako mugatik 75 kilometrora. Agintariek ezin izan dute zehaztu muga zeharkatzea hanka-sartzea izan ote zen edo sabotaje ekintza bat egiteko erabili zuten.

Lublin barrutiko fiskaltzako Grzegorz Trusiewicz fiskalak prentsaurrekoan adierazi duenez, drone militarra zen, lehergailu kopuru txiki bat zeraman, eta baztertu egin du aparatu zibil bat edo kontrabandistek erabilitakoa izatea.

Fiskalak adierazi duenez, litekeena da droneak linea elektrikoarekin talka egin izana, eta horrek eragin omen zuen leherketa; horren ondorioz, inguruko hainbat etxebizitzatan kristalak apurtu ziren.

Trusiewiczek ez du baztertzen dronea inguruko herrialde batetik sartu izana, nahiz eta Poloniako Komando Operatiboak gaur goizean baieztatu duen bere radar sistemek ez zutela aire-espazioaren urraketarik izan atzo.

Polonia Ukrainako gerra Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu