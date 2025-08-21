Guerra en Gaza
Cientos de palestinos claman en ciudad de Gaza contra el desplazamiento: "Gaza es nuestra"

Manifestación en la ciudad de Gaza. Foto: AFP.
Euskaraz irakurri: Ehunka palestinarrek desplazamenduaren aurkako manifestazioa egin dute Gaza hirian: "Gaza gurea da"

Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército acortar los plazos para emprender la toma de la ciudad de Gaza, apremiando así el inicio de la invasión, aún en su etapa preliminar. Las estimaciones sitúan en cerca de un millón de personas en la ciudad de Gaza, mientras que gran parte del resto de la población (de un total de 2,1 millones de personas) se hacinan en el sur del enclave.

