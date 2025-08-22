La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en Gaza
Más de medio millón de personas padecen hambre extrema y parece que la crisis se extenderá en las próximas semanas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado este martes, a través de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), que la Franja de Gaza atraviesa oficialmente una situación de hambruna. Se trata de la primera vez que el organismo lo declara en el enclave tras casi dos años de guerra.
Según los datos del IPC, casi una cuarta parte de la población gazatí (514.000 personas) sufre ya hambre catastrófica, y la cifra podría ascender a 641.000 antes de finales de septiembre. La situación es especialmente grave en el norte, donde Gaza capital ha sido declarada en fase 5, el nivel más alto de emergencia alimentaria.
El informe advierte que la hambruna se expandirá en las próximas semanas hacia el centro y sur del territorio, afectando a zonas como Deir al-Balá y Jan Yunis. Naciones Unidas alerta de que uno de cada tres niños presenta desnutrición aguda y que ya se cumplen los parámetros internacionales de muertes por inanición y enfermedades derivadas.
El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ha responsabilizado al Gobierno de Israel, al que acusa de restringir de forma ilegal la entrada de ayuda humanitaria. Türk ha advertido que usar el hambre como método de guerra constituye un crimen de guerra.
Israel, por su parte, rechaza los resultados del informe de hambruna y los califica de “parciales y sesgados”, acusando a Hamás de manipular los datos. Mientras tanto, organizaciones humanitarias insisten en que la ayuda que logra entrar en el enclave es insuficiente y caótica, lo que augura un empeoramiento de la crisis humanitaria en los próximos meses.
