Palestina
NBEk ofizialki gosete egoera deklaratu du Gazako Zerrendan

Erakundearen babesa duen elikadura-segurtasunari buruzko talde independente batek egoera baieztatu du lehen aldiz ofizialki.
Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elikagaien segurtasunari buruzko talde independente batek, NBEren babespean, Gazako Zerrendan gosetea gertatzen ari dela baieztatu du lehen aldiz ofizialki.

"22 hilabeteko etengabeko gatazkaren ostean, Gazako Zerrendan milioi erdi pertsona baino gehiagok hondamendi-baldintzei egin behar diete aurre, gosea, etxegabetasuna eta heriotza direla eta", adierazi du NBEk astearte honetan.

Palestina Gosea Nbe Nazio Batuen Erakundea Israel Munduko albisteak Gazako Zerrenda

