Mikel Ayestarán: “La declaración de hambruna no detiene los planes de invasión de Israel”

18:00 - 20:00
Mikel Ayestaran, corresponsal de EITB en Oriente Próximo. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Mikel Ayestaran: “Gosetearen deklarazioak ez du egoera lasaitu, tankeak eta hegazkinak etengabe ari dira lanean”
author image

EITB

Última actualización

El corresponsal en Oriente Medio de EITB afirma que Netanyahu no tiene la intención de parar su ofensiva, aunque se mantiene la incertidumbre tras la última propuesta de alto al fuego. Israel pretende llevar por la fuerza al sur, a la zona del hospital Nasser, al millón de gazatíes que viven en Ciudad de Gaza. Sin embargo, allí continúan los ataques y este 25 de agosto, el ejército israelí ha matado a 20 personas, entre ellos, 4 periodistas.

