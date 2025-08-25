Gerra Gazan
Mikel Ayestaran: “Gosete-larrialdia deklaratzeak ez du egoera lasaitu, tankeak eta hegazkinak etengabe ari dira lanean”

Mikel Ayestaran, EITBren Ekialde Hurbileko berriemailea. Argazkia: EITB.
EITBk Ekialde Hurbilean duen berriemaleak kontatu duenez, Israelek Gaza osoa bereganatzeko asmoekin jarraitzen du. Gaza hiriburutik kanporatu nahi dituen herritarrak hegoaldera bidali nahi ditu, Nasser ospitalea dagoen ingurura. Alabaina, inguru horretan erasoek ez dute etenik. Gaur, abuztuak 25, 20 lagun hil ditu, tartean, 5 kazetari.

