Mikel Ayestaran: “Gosete-larrialdia deklaratzeak ez du egoera lasaitu, tankeak eta hegazkinak etengabe ari dira lanean”
EITBk Ekialde Hurbilean duen berriemaleak kontatu duenez, Israelek Gaza osoa bereganatzeko asmoekin jarraitzen du. Gaza hiriburutik kanporatu nahi dituen herritarrak hegoaldera bidali nahi ditu, Nasser ospitalea dagoen ingurura. Alabaina, inguru horretan erasoek ez dute etenik. Gaur, abuztuak 25, 20 lagun hil ditu, tartean, 5 kazetari.
Gutxienez 20 pertsona hil dira, tartean bost kazetari, Israelek Gazako Nasser ospitaleari egindako erasoan
Erasoetako batek hildakoak eta zaurituak erreskatatzera zihoazen anbulantziak jo ditu. Halaber, Israelgo Armadak seigarren kazetari bat hil du Al Mayasi inguruan, Gazako hegoaldean.
Israelgo Armadaren buruak su-eten akordioa "berehala onartzeko" eskatu dio Netanyahuri
Zamirrek uste du Gaza hiriko operazioak arriskuan jartzen dituela bizirik omen dauden 20 bahituak, eta bahituen senideen aldarrikapenarekin bat egiten du.
Zortzi palestinar gosez hil dira Gazan, eskasiak markatutako beste egun batean
Horiek ere zenbatuta, 289 dira urritik desnutrizioak eta ur faltak eragindako hildakoak, 115 haur tartean. Gainera, gutxienez 45 pertsona hil dira azken orduetan Israelek egindako erasoetan.
Katrina: 20 urte AEBko hurakanik hilgarrienetako batetik
Bi hamarkada dira Katrina hurakanak AEBko hego-ekialdea jo zuenetik. 2.000 hildako eta milaka milioi dolarretako galera materialak utzi zituen zortzi egunez hainbat herrialde zeharkatzean. New Orleansen eragin zuen sarraskirik handiena.
Ukrainak bake seguru eta justua aldarrikatu du Independentziaren Eguneko mezuan
"Munduko bigarren armadarik onenari" aurre egin izana txalotu du Zelenskik, eta EBk eta Trumpek ere zoriondu egin dute.
Su-eten proposamena onartzeko eskatu diote bahituen senideek Netanyahuri
Gazako Zerrendan bahituta dauden israeldarren senideek deituta, manifestazio jendetsua egin dute berriro Benjamin Netanyahu lehen ministroaren aurka, eta Hamasek ontzat eman duen su-etenerako akordioa onartzeko eskatu diote.
Hawaiiko Kilauea sumendia berriro esnatu da
Hawaiiko Kilauea sumendiaren erupzioak kezka piztu du, laba jaurtitzen hasi baita berriro. Labak altuera handia hartu du eta gailurreko kraterraren sekzio batean zabaldu da. Abendutik izandako 31. erupzioa da honakoa, eta Kilauea munduko sumendi aktiboenetako bat bihurtu da horrela.
Israelek bonbardaketekin jarraitu du, NBEri entzungor eginez
Bonbardaketek Zerrenda jotzen jarraitzen dute, ospitaleak gainezka dauden bitartean, eta guztia, ONUk gosete egoera deklaratu ostean.
Mugarik Gabeko Medikuak: "Gazako pazienteak hezur eta azal ziren, bereziki haurrak"
Raul Incertis gobernuz kanpoko erakundeko mediku anestesista Gazatik itzuli berri da, eta bertan bizi duten egoera salatu du; izan ere, zentro medikoetan "zauritutako zibil asko jasotzen zituzten, bereziki emakumeak eta haurrak, janaria hartzen ari zirela tirokatuak". Medikuak esan du Israelek ezinezko egin duela Gazan bizitzea, eremu "postapokaliptiko" bihurtu duelako.