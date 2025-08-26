Gaza
Mikel Ayestaran: "No hay mucho optimismo en torno a las negociaciones para liberar a los rehenes"

Mikel Ayestaran
18:00 - 20:00
Mikel Ayestaran. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Mikel Ayestaran: "Ez dago baikortasun handirik bahituak askatzeko negoziazioen inguruan"

Última actualización

El Consejo de Seguridad Israel se reunirá esta tarde con dos grandes temas sobre la mesa: la invasión de la ciudad de Gaza y la negociación para liberar a los rehenes. A pesar de que Hamás aceptó la última propuesta realizada por los mediadores, Netanyahu ha cambiado las condiciones y exige la liberación de todos los rehenes en una sola vez y el desarme de Hamás. Las familias saben que están ante la que puede ser su última oportunidad y han convocado para hoy varias protestas.

Franja de Gaza Israel Benjamín Netanyahu Internacional

Mikel Ayestarán: “La declaración de hambruna no detiene los planes de invasión de Israel”

El corresponsal en Oriente Medio de EITB afirma que Netanyahu no tiene la intención de parar su ofensiva, aunque se mantiene la incertidumbre tras la última propuesta de alto al fuego. Israel pretende llevar por la fuerza al sur, a la zona del hospital Nasser, al millón de gazatíes que viven en Ciudad de Gaza. Sin embargo, allí continúan los ataques y este 25 de agosto, el ejército israelí ha matado a 20 personas, entre ellos, 4 periodistas.

