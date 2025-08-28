Alemania está a un paso de recuperar el servicio militar obligatorio, suspendido en 2011. De momento, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que arranca con carácter voluntario. A pesar de ello, si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento, no se descarta que la "mili" vuelva a ser obligatoria. El plan responde a la voluntad de reforzar el ejército alemán en un contexto marcado por "la amenaza rusa".

El canciller Friedrich Merz ha reconocido que, pese al elevado gasto en defensa, las fuerzas armadas no son lo "suficientemente fuertes" y ha anunciado que el Gobierno empezará a enviar cartas a los jóvenes que cumplen 18 años. Primero, para animarles a alistarse de forma voluntaria; después, para crear un registro de posibles reclutas

El objetivo de Berlín es contar con 260.000 soldados activos, unos 80.000 más de los actuales.