Alemania está a un paso de recuperar el servicio militar obligatorio

El Gobierno alemán plantea un sistema de reclutamiento voluntario con registro de jóvenes, pero no descarta reimplantar la “mili”, suspendida en 2011, si no logra suficientes soldados.
El objetivo de Berlín es contar con 260.000 soldados activos, unos 80.000 más de los actuales. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Alemania derrigorrezko soldadutza berreskuratzetik gertu da
author image

EITB

Última actualización

Alemania está a un paso de recuperar el servicio militar obligatorio, suspendido en 2011. De momento, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que arranca con carácter voluntario. A pesar de ello, si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento, no se descarta que la "mili" vuelva a ser obligatoria. El plan responde a la voluntad de reforzar el ejército alemán en un contexto marcado por "la amenaza rusa".

El canciller Friedrich Merz ha reconocido que, pese al elevado gasto en defensa, las fuerzas armadas no son lo "suficientemente fuertes" y ha anunciado que el Gobierno empezará a enviar cartas a los jóvenes que cumplen 18 años. Primero, para animarles a alistarse de forma voluntaria; después, para crear un registro de posibles reclutas

El objetivo de Berlín es contar con 260.000 soldados activos, unos 80.000 más de los actuales.

Boris Pistorius, ministro de defensa de Alemania

"El deber de Alemania es tener el ejército convencional más grande de Europa"

"El deber de Alemania es tener el ejército convencional más grande de Europa", ha explicado el ministro de Defensa, quien también busca hacer el servicio "más atractivo".

Así pues, los nuevos reclutas recibirán un sueldo de cerca de 2.000 euros netos mensuales nada más entrar, y el ejército asumirá el pago total de la seguridad sanitaria.

Medida con la que Alemania busca reforzar el ejército, sin descartar recuperar el servicio militar obligatorio.

