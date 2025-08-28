Alemania derrigorrezko soldadutza berreskuratzear da
Alemaniako Gobernuak borondatezko erreklutamendu sistema berria aurkeztu du. Hala ere, ez dute baztertu derrigorrezko soldaduska ezartzea —2011n kendu zuten—, sistema berriaren bidez ez badute soldadu nahikorik lortzen.
Alemania derrigorrezko soldadutza ezartzear da. 2011n baztertu zuten sistema hori, eta, oraingoz, Exekutiboak borondatezko lege proiektu bat aurkeztu du soldadu gazte gehiago lortzeko helburuarekin. Hala ere, erreklutamendu helburuak lortzen ez badira, Gobernuak soldaduska berriro derrigorrezkoa izatea aurreikusten du.
Friedrich Merz kantzilerrak azaldu duenez, nahiz eta defentsako gastua handia izan, armada ez da "behar bezain indartsua". Beraz, Gobernua 18 urte betetzen dituzten gazteei zerrendaratzeko gutunak bidaltzen hasiko dela iragarri du Merzek.
Berlinen helburua 260.000 soldadu aktibo izatea da, gaur egungoak baino 80.000 bat gehiago.
Boris Pistorius, Defentsa ministroa
"Alemaniaren betebeharra Europako armada konbentzionalik handiena izatea da"
"Alemaniaren betebeharra Europako armada konbentzionalik handiena izatea da", azpimarratu du Boris Pistorius Defentsa ministroak.
Lege proiektu berriaren arabera, errekluta berriek 2.000 euro inguruko soldata garbia jasoko dute sartu eta berehala, eta armadak ordainduko du osasun-segurtasuneko gastu guztiak.
Neurri horrekin, Alemaniak armada indartu nahi du, derrigorrezko soldadutza berreskuratzea baztertu gabe.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Harrika hartu dute Milei Buenos Airesen, hauteskunde-ekitaldi batean
Eraso egin zioten Javier Milei Argentinako presidenteari, hauteskunde karabanan zebilela, Lomas de Zamora herrian; oposizio peronistaren "gotorlekuan", alegia. Manifestariek harriak eta beste objektu batzuk jaurti zizkioten presidenteari.
Global Sumud Flotilla, Palestinaren alde ontziak mundu osoan mugiaraziko dituen ekimena
Ekimenak dozenaka itsasontzi, 44 herrialde eta milaka boluntario biltzen ditu Israelek Gazan egiten ari den blokeoa salatzeko eta "giza eskubideak defendatzen dituzten" portuak aldarrikatzeko.
Beste gorpu bat aurkitu dute Sena ibaian, duela bi aste beste lau aurkitu zituzten lekutik gertu
Fiskaltzak ikerketa abiatu du biktima horrek beste laurekin zerikusia duen argitzeko. Dagoeneko susmagarri bat atxilotu dute.
Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan
Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta beste 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak; horietako bi egoera oso larrian daude. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du eta Robin Westman izenarekin identifikatu dute.
Kayed Hammad, kazetari gazatarra: "Kazetariak Israelgo Armadaren jomuga nagusietakoak dira, milizianoak baino gehiago"
Kayed Hammadek, orain ia 2 hilabete Gazako infernutik Espainiara heltzea lortu zuen kazetariak, hitz egin digu, etsipenak jota. Haren ustez, nabarmen argia da Gazako kazetariak Israelgo armadaren jomuga direla, eta Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitza ez zela akatsa izan. Berak ez omen zuen kazetari txalekorik erabiltzen, seguruago sentitzen zelako jantzi gabe ibiltzen.
Israelek dio bahituak askatzeko "akordio integral" bat nahi duela; Hamas, ordea, erantzunaren zain
Hamasek onartutako azken proposamenak erantzunik gabe jarraitzen du, eta AEBk iragarri du "bilera handia" egingo dela, Etxe Zurian.
Mikel Ayestaran: "Ez dago inolako aldaketarik Benjamin Netanhayuren Gobernuaren estrategian"
Israelgo Segurtasun Kontseiluaren bileraren ondoren, ez dirudi Netanyahuren Gobernuak Gazako okupazioa gelditzeko asmorik duenik. Erabaki horrek haserre handia sortu du bahituen familien artean. Manifestazio jendetsuak izan dira gaur Israelgo kaleetan, ehunka mila pertsona atera dira; hala ere, ekintzak ez dira masiboak izan.
Astelehenean bonbardatu zuen ospitalean “Hamasen kamera bat” zegoela argudiatu du Israelek, ebidentziarik aurkeztu gabe
Israelgo Armadak "hasierako ikerketa" bat aurkeztu du astelehenean gertatutakoa argitzeko, baina ez du ebidentziarik eman ezer ez frogatzeko. Hogei pertsona hil zituzten erasoetan; tartean, bost kazetari.
Netanyahuren aurkako protesta jendetsua, Tel Aviven
Milaka pertsona kalera atera dira Israelgo Gobernuari presioa egiteko eta bahituak askatzea ekarriko duen Gazarako su-eten akordioa sinatzea eskatzeko. Egunean zehar, Israelgo hainbat hiritan martxak egin dituzte, eta herrialdeko errepide nagusi batzuk blokeatu dituzte. Orain arte izandako mobilizaziorik jendetsuenak izan dira gaurkoak.