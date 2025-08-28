Europa
Alemania derrigorrezko soldadutza berreskuratzear da

Alemaniako Gobernuak borondatezko erreklutamendu sistema berria aurkeztu du. Hala ere, ez dute baztertu derrigorrezko soldaduska ezartzea —2011n kendu zuten—, sistema berriaren bidez ez badute soldadu nahikorik lortzen.

Berlinen helburua 260.000 soldadu aktibo izatea da, gaur egungoak baino 80.000 inguru gehiago. Argazkia: Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alemania derrigorrezko soldadutza ezartzear da. 2011n baztertu zuten sistema hori, eta, oraingoz, Exekutiboak borondatezko lege proiektu bat aurkeztu du soldadu gazte gehiago lortzeko helburuarekin. Hala ere, erreklutamendu helburuak lortzen ez badira, Gobernuak soldaduska berriro derrigorrezkoa izatea aurreikusten du.

Friedrich Merz kantzilerrak azaldu duenez, nahiz eta defentsako gastua handia izan, armada ez da "behar bezain indartsua". Beraz, Gobernua 18 urte betetzen dituzten gazteei zerrendaratzeko gutunak bidaltzen hasiko dela iragarri du Merzek.

Berlinen helburua 260.000 soldadu aktibo izatea da, gaur egungoak baino 80.000 bat gehiago.

Boris Pistorius, Defentsa ministroa

"Alemaniaren betebeharra Europako armada konbentzionalik handiena izatea da"

"Alemaniaren betebeharra Europako armada konbentzionalik handiena izatea da", azpimarratu du Boris Pistorius Defentsa ministroak.

Lege proiektu berriaren arabera, errekluta berriek 2.000 euro inguruko soldata garbia jasoko dute sartu eta berehala, eta armadak ordainduko du osasun-segurtasuneko gastu guztiak.

Neurri horrekin, Alemaniak armada indartu nahi du, derrigorrezko soldadutza berreskuratzea baztertu gabe.

Alemania Munduko albisteak Errusia Europa

