Rusia mata a 19 personas, entre ellas varias menores, en una oleada de ataques con drones y misiles en Kiev

50 personas han sido heridas, y los ataques han dañado edificios de viviendas, un centro comercial, una guardería, una redacción y el edificio de la delegación de la UE en Ucrania.
Las oficinas de la Delegación de la Unión Europea en Kiev (Ucrania) tras la oleada de ataques con drones perpetrada esta madrugada por el Ejército ruso. REMITIDA / HANDOUT por DELEGACIÓN DE LA UE EN UCRANIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/8/2025
Oficinas de la UE en Ucrania, tras el ataque. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Errusiak 18 pertsona hil ditu, tartean hiru adingabe, droneekin eta misilekin Kieven egindako erasoetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Rusia ha matado al menos a 19 personas en una oleada de ataques la pasada noche contra Kiev.  Según la Fiscalía de Kiev, entre los muertos hay tres menores: una niña de dos años, un chico de 14 años y una chica de 17 años.  

Según la agencia Ukrinform, la niña de dos años ha muerto de inmediato por una explosión, mientras que los otros dos menores han fallecido tras ser trasladados al hospital en estado crítico. De acuerdo con este medio, al menos diez personas permanecen desaparecidas.

UNICEF sitúa en cuatro la cifra de niños fallecidos por el bombardeo.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, ha afirmado en declaraciones televisivas que aproximadamente 50 personas han sido heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha informado este jueves de un ataque nocturno ruso masivo, en el que Rusia ha lanzado un total de 598 drones y 31 misiles.

Los ataques de esta noche han dañado edificios de viviendas en varios distritos de la capital. Han provocado además daños en un centro comercial y una guardería, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda.

Además, las autoridades regionales de Vínitsia (centro) han informado de un ataque contra unas instalaciones energéticas que ha provocado cortes de electricidad a 60 000 consumidores.


Dañado el edificio de la delegación de la UE en Ucrania

La Unión Europea ha denunciado que el edificio de la Delegación de la UE en la capital de Ucrania, Kiev, ha sufrido daños en el ataque perpetrado por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la ciudad, aunque su personal se encuentra "a salvo".

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea (UE) mantendrá la “máxima presión” sobre Rusia.

 “El ataque de anoche se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”, ha indicado Von der Leyen en una breve declaración a la prensa sin preguntas.

