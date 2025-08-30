Asesinado el expresidente del parlamento ucraniano, Andri Parubi, en un atentando en Leópolis

El expresidente del Parlamento ucraniano, Andri Parubi, ha sido asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros.

"El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia", ha dicho el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", ha añadido.

Según la policía, la víctima ha fallecido en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Por el momento, intentar averiguar el autor material del asesinato para determinar su paradero.

En 2007 Parubi fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo, y en 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.