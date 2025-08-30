Andri Parubi Ukrainako Parlamentuko presidente ohia hil dute atentatu batean
Tirokatu egin dute Lviv hirian. Poliziak ikerketa abiatu du, baina oraingoz ez dute inor atxilotu. Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak doluminak eman dizkio hildakoaren familiari, eta "hiltzailea zigortzeko eta ikertzeko beharrezkoak diren baliabideak" erabiliko dituztela ziurtatu du.
Andri Parubi Ukrainako Parlamentuko presidente ohia hil dute larunbat honetan Lviv hirian (Ukraina) egindako atentatu batean.
"Ihor Klimenko Barne ministroak eta Ruslan Kravchenko fiskal nagusiak Lviveko hilketa izugarriaren berri eman didate: Andri Parubi hil dute. Nire doluminak familiari", adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak.
"Hiltzailea zigortzeko eta ikertzeko beharrezkoak diren baliabideak" erabiliko dituztela gaineratu du.
Poliziaren arabera, Parubi atentatuaren tokian bertan hil da.
Ikerketa abiatu dute, baina oraingoz ez dute inor atxilotu.
2007an hautatu zuten Parubi lehen aldiz diputatu, Gure Ukraina - Herri Autodefentsa alderdiak aurkeztuta. 2016an, Parlamentuko presidente bihurtu zen.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Espainiak "Gazarako ekintza-plan bat" bidali die EBko buruzagiei
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri Gaietarako ministroaren arabera, "une guztiz erabakigarria da", "erantzun indartsua" eskatzen duena, "ezer ez egiteak ez duelako ezer konpondu". Irtenbide bakarra bi estatu sortzea dela esan du, eta palestinarren ordezkariek NBEren konferentzian parte hartzeko aukerarik ez izatea gaitzetsi du.
Palestinaren aldeko artista juduen kolektibo batek BBCren kontzertu bat eten du, Londresen
"MSOk odola du eskuetan", oihukatu dute Jewish Artists for Palestine (Artista juduak Palestinaren alde) taldeko aktibistek Melbourneko Orkestra Sinfonikoak (MSO) ostiralean Londresko Royal Albert Hall aretoan eskaini duen emanaldian. Urtero udako kontzertuak antolatu ohi ditu BBCk, 'BBC Proms' ekimenaren baitan.
Igande honetan abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
Berrogeita hamar ontzi inguru joango dira, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin.
Epaile federal batek blokeatu egin ditu Trumpen deportazio azkarrak, derrigorrezko prozesua urratzen dutelakoan
Urtarrilean, Trumpek etorkinen "berehalako kanporatzeak" berrezarri zituen, lehen agintaldian (2017-2021) egin zuen moduan.
Tropa ukrainarrak Ukrainan bertan prestatzearen alde agertu da Europar Batasuna, balizko su-eten batean
Europar Batasuna eta EBko estatu kideak Ukrainako Armadaren formatzaile handienak dira, eta 80.000 soldadutik gora formatu dituzte orain arte EBko herrialdeetan.
NBEko Batzar Nagusiari begira, AEBk agintari palestinarrei emandako bisak baliogabetuko ditu
AEBko Gobernuak iragarri du Palestinak Nazio Batuen aurrean duen misio iraunkorreko kideak salbuetsiko dituela.
Frantziako sindikatuek greba deitu dute irailaren 18an Bayrouren aurrekontuen aurka
Zentral handiek "gauzak aldatzeko eta aurrerapausoak emateko mobilizazio masiboak" eskatu dizkiete langileei. Bayrouk konfiantza mozio bati aurre egin beharko dio irailaren 8an; oposizioak (gehiengo absolutua) aurka bozkatuko duela aurreratu du.
Europak Ukrainaren gaineko koordinazioa areagotu du Kieven aurkako erasoaren ostean
Zelenskik eta Von der Leyenek bide diplomatiko bikoitza bideratuko dute, Europar Batasuna laguntza militar eta mugetarako neurri berriak prestatzen ari den bitartean.
Errusiak 18 pertsona hil ditu, tartean hiru adingabe, droneekin eta misilekin Kieven egindako erasoetan
50 pertsona zauritu dira, eta erasoek etxebizitza-eraikinak, merkataritza-gune bat, haurtzaindegi bat, erredakzio bat eta EBk Ukrainan duen ordezkaritzaren eraikina kaltetu dituzte.