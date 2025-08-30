UKRAINAKO GERRA

Andri Parubi Ukrainako Parlamentuko presidente ohia hil dute atentatu batean

Tirokatu egin dute Lviv hirian. Poliziak ikerketa abiatu du, baina oraingoz ez dute inor atxilotu. Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak doluminak eman dizkio hildakoaren familiari, eta "hiltzailea zigortzeko eta ikertzeko beharrezkoak diren baliabideak" erabiliko dituztela ziurtatu du.

Lviv hiria, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Andri Parubi Ukrainako Parlamentuko presidente ohia hil dute larunbat honetan Lviv hirian (Ukraina) egindako atentatu batean.

"Ihor Klimenko Barne ministroak eta Ruslan Kravchenko fiskal nagusiak Lviveko hilketa izugarriaren berri eman didate: Andri Parubi hil dute. Nire doluminak familiari", adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak.

"Hiltzailea zigortzeko eta ikertzeko beharrezkoak diren baliabideak" erabiliko dituztela gaineratu du. 

Poliziaren arabera, Parubi atentatuaren tokian bertan hil da. 

Ikerketa abiatu dute, baina oraingoz ez dute inor atxilotu. 

2007an hautatu zuten Parubi lehen aldiz diputatu, Gure Ukraina - Herri Autodefentsa alderdiak aurkeztuta. 2016an, Parlamentuko presidente bihurtu zen.

