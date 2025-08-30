Hoy es noticia
Israel mata al primer ministro de los hutíes de Yemen en un ataque contra Saná

El ejército israelí atacó la capital Saná el jueves, en una serie de ataques dirigidos contra el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor. De momento, no hay información confirmada sobre el estado de estos últimos.
primer ministro Yemen huties Al Rahwi
El primer ministro Al Rahwi en una pantalla de televisión. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Israelek Yemengo huthien lehen ministroa hil du Sana hiriburuaren aurkako eraso batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los hutíes de Yemen han confirmado este sábado la muerte de su primer ministro, Ahmed al-Rahawi, en un ataque aéreo del Ejército israelí contra la capital Saná el pasado jueves, junto a varios de sus ministros.

"Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros", ha señalado la presidencia hutí en un comunicado en redes recogido por la cadena Al Jazeera.

Dichas fuentes añaden que el Ejército israelí atacó la capital Saná el jueves, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y los hutíes del Yemen que comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces.

Al-Rahawi fue atacado el pasado jueves junto con otros miembros del gobierno —el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari—, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

Todavía no hay información confirmada sobre el estado de estos últimos.

