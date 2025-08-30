Los hutíes de Yemen han confirmado este sábado la muerte de su primer ministro, Ahmed al-Rahawi, en un ataque aéreo del Ejército israelí contra la capital Saná el pasado jueves, junto a varios de sus ministros.

"Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros", ha señalado la presidencia hutí en un comunicado en redes recogido por la cadena Al Jazeera.

Dichas fuentes añaden que el Ejército israelí atacó la capital Saná el jueves, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y los hutíes del Yemen que comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces.

Al-Rahawi fue atacado el pasado jueves junto con otros miembros del gobierno —el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari—, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

Todavía no hay información confirmada sobre el estado de estos últimos.