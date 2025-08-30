Israelek Yemengo huthien lehen ministroa hil du Sana hiriburuaren aurkako eraso batean
Israelgo Armadak ostegunean Sana hiriburuaren aurka egindako erasoan hil zen. Erasoaren unean Defentsa ministroa eta Estatu Nagusiko buruarekin bilera egiten ari zen, baina momentuz ez dute horien egoeraren berri eman.
Yemengo huthiek Ahmed al-Rahawi lehen ministroaren heriotza baieztatu dute larunbat honetan, Israelgo Armadak Sana hiriburuaren aurka pasa den ostegunean egindako eraso batean.
Ahmed Ghaleb al-Rahawi "martiriaren" eta beste hainbat ministroren heriotza iragarri dute huthiek, Al Jazeera hedabideak argitaratutako ohar batean.
Iturri horien arabera, Israelgo Armadak ostegunean Sana hiriburuaren aurka egindako erasoan hil zen. 2023ko urriaren 7an igaro eta Israelek Gazaren aurkako erasoaldia abiatu zuenetik, Israelen eta Yemengo huthien arteko erasoak etengabeak izan dira.
Al-Rahawi lehen ministroa Mohamed al Atifi Defentsa ministroa eta Mohamed Abd al Karim al Ghamari Estatu Nagusiko buruarekin bilera egiten ari zen, matxinoen arabera, Israelen erasoa gertatu zenean.
Oraindik ez dute beste bi horien egoerari buruzko informaziorik zabaldu.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan
Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete. Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
Palestinaren aldeko manifestazio jendetsua egin dute Veneziako Mostran
"Palestina libre" oihukatuz, Veneziako Mostraren inguruko kaleak hartu dituzte milaka lagunek arratsaldean. Palestinako banderak eta koloreak nonahi, eta genozidioa gelditzea eskatzeko pankarta ugari zeramatzatela, Israelek Gazan duen jokabidea salatzeko manifestazio jendetsua egin dute.
Igande honetan abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
14:00ean atera dira berrogeita hamar ontzi inguruak, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die igandean Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei.
Abbasek eta kargu palestinarrek Nazio Batuen Batzarrean parte hartzeko debekua berraztertzeko eskatu dio EBk AEBri
Bestalde, Kaja Kallas Europako Batasuneko Kanpo Politikako buruak onartu du Israeli jarri dakizkiokeen zigorren inguruan EBko kideen artean ikusten den zatiketak sinesgarritasun galera eragin duela Europako herritarren aurrean.
Andri Parubi Ukrainako Parlamentuko presidente ohia hil dute atentatu batean
Tirokatu egin dute Lviv hirian. Poliziak ikerketa abiatu du, baina oraingoz ez dute inor atxilotu. Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak doluminak eman dizkio hildakoaren familiari, eta "hiltzailea zigortzeko eta ikertzeko beharrezkoak diren baliabideak" erabiliko dituztela ziurtatu du.
Espainiak "Gazarako ekintza-plan bat" bidali die EBko buruzagiei
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri Gaietarako ministroaren arabera, "une guztiz erabakigarria da", "erantzun indartsua" eskatzen duena, "ezer ez egiteak ez duelako ezer konpondu". Irtenbide bakarra bi estatu sortzea dela esan du, eta palestinarren ordezkariek NBEren konferentzian parte hartzeko aukerarik ez izatea gaitzetsi du.
Palestinaren aldeko artista juduen kolektibo batek BBCren kontzertu bat eten du, Londresen
"MSOk odola du eskuetan", oihukatu dute Jewish Artists for Palestine (Artista juduak Palestinaren alde) taldeko aktibistek Melbourneko Orkestra Sinfonikoak (MSO) ostiralean Londresko Royal Albert Hall aretoan eskaini duen emanaldian. Urtero udako kontzertuak antolatu ohi ditu BBCk, 'BBC Proms' ekimenaren baitan.
Epaile federal batek blokeatu egin ditu Trumpen deportazio azkarrak, derrigorrezko prozesua urratzen dutelakoan
Urtarrilean, Trumpek etorkinen "berehalako kanporatzeak" berrezarri zituen, lehen agintaldian (2017-2021) egin zuen moduan.
Tropa ukrainarrak Ukrainan bertan prestatzearen alde agertu da Europar Batasuna, balizko su-eten batean
Europar Batasuna eta EBko estatu kideak Ukrainako Armadaren formatzaile handienak dira, eta 80.000 soldadutik gora formatu dituzte orain arte EBko herrialdeetan.