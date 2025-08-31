OFENSIVA SOBRE GAZA
Israel mata a más de 100 gazatíes en las últimas horas y sigue destruyendo la ciudad de Gaza

Desde el inicio de la ofensiva tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 63 000 gazatíes y otras 159 000 han resultado heridas, según el balance del Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control del grupo islamista.
Ciudad de Gaza ataque aereo Israel
Ataque aéreo sobre la ciudad de Gaza. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Israelek 100 gazatar baino gehiago hil ditu larunbatetik eta Gaza hiria suntsitzen jarraitzen du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército de Israel ha matado al menos a 105 palestinos en Gaza desde el sábado, según el recuento de hoy domingo de fuentes médicas locales, mientras que las tropas israelíes continúan su incursión en el barrio de Zeitún, en la capital del enclave, donde bombardearon viviendas y otros edificios.

El sábado, al menos 85 personas fueron asesinadas, entre ellas 43 en la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan.

Sus muertes de suman a una veintena que murieron este domingo por la madrugada.

Según fuentes medicas locales, 13 gazaties fallecieron cerca de varios puntos de distribución de ayuda, cuando trataban de acceder a comida repartida por la Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), organismo respaldado por Israel y Estados Unidos y cuya gestión ha generado polémica.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 63 000 gazatíes han muerto y 159 000 han resultado heridos, según el balance del Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control del grupo islamista.

Además, 332 gazatíes, incluidos 124 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, según los registros de las autoridades sanitarias del enclave.

