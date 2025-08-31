El Ejército de Israel ha matado al menos a 105 palestinos en Gaza desde el sábado, según el recuento de hoy domingo de fuentes médicas locales, mientras que las tropas israelíes continúan su incursión en el barrio de Zeitún, en la capital del enclave, donde bombardearon viviendas y otros edificios.



El sábado, al menos 85 personas fueron asesinadas, entre ellas 43 en la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan.



Sus muertes de suman a una veintena que murieron este domingo por la madrugada.



Según fuentes medicas locales, 13 gazaties fallecieron cerca de varios puntos de distribución de ayuda, cuando trataban de acceder a comida repartida por la Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), organismo respaldado por Israel y Estados Unidos y cuya gestión ha generado polémica.



Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 63 000 gazatíes han muerto y 159 000 han resultado heridos, según el balance del Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control del grupo islamista.



Además, 332 gazatíes, incluidos 124 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, según los registros de las autoridades sanitarias del enclave.

