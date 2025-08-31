GAZA ERASOPEAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek 100 gazatar baino gehiago hil ditu larunbatetik, eta Gaza hiria suntsitzen jarraitzen du

2023ko urriaren 7an Hamasek egindako erasoari erantzunez Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, 63.000 pertsona hil eta 159.000 baino gehiago zauritu ditu.

Ciudad de Gaza ataque aereo Israel
Gaza hiriaren aurkako aireko erasoa. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bonba hotsek ez dute etenik Gazako Zerrendan. Larunbatetik gutxienez 105 pertsona hil ditu Israelgo Armadak, bertako osasun iturriek igande honetan egindako balantzearen arabera. Bien bitartean, tropa israeldarrek Gaza hiria suntsitzen jarraitzen dute. Azken orduetan, Zeitun auzoko hainbat etxebizitza eta eraikin bonbardatu dituzte. 

Larunbatean, gutxienez 85 pertsona hil zituen Israelek, horietatik 43 Gaza hirian, Al Shifa ospitaleak eta Sheikh Radwan klinikak zabaldutako datuen arabera. 

Aipaturiko 85 horiei igande goizaldean hildakoak gehitu behar zaizkie. 

Osasun iturrien hitzetan, 13 gazatar hil dituzte giza laguntza banatzeko hainbat gunetan. Israelek berak eta Ameriketako Estatu Batuek babesten duten Gaza Humanitarian Foundation erakundeak banatzen duen janaria eskuratu nahian ari zirela hil dituzte.  

2023ko urriaren 7an Hamasek egindako erasoari erantzunez Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, 63.000 pertsona hil eta 159.000 baino gehiago zauritu ditu. 

Gainera, 332 gazatar (124 haur tartean) goseak edo desnutrizioak jota hil dira, Gazako osasun agintarien esanetan.

Gazako Zerrenda Israel Palestina Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan

Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete.  Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
Gehiago kargatu