Rusia ataca Odesa y deja sin luz a 29 000 hogares

Ukraina Ucrania Odesa
Rusia ha atacado la ciudad ucraniana de Odesa. Agencias
Euskaraz irakurri: Ukrainako Odesa hiriari eraso dio Errusiak, eta 29.000 etxebizitza argindarrik gabe utzi ditu
Agencias | EITB

Además, una serie de ataques rusos han dejado al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas. 

Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Internacional

