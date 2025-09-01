SUPUESTO ATAQUE
El avión de Von der Leyen en Bulgaria sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas

La supuesta interferencia rusa ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro. "Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta.
BEIJING (China), 24/07/2025.- President of the European Commission Ursula von der Leyen speaks at a press conference at the EU Delegation to China, in Beijing, China, 24 July 2025. The conference was on their earlier meeting with Chinese President Xi Jinping. EFE/EPA/JESSICA LEE
Ursula Von der Leyen. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Von der Leyenen hegazkinak interferentziak ditu bere GPSan, ustez errusiarrak
Agencias | EITB

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro.

Según ha adelantado el 'Financial Times', las autoridades búlgaras han informado a Bruselas de que sospechan que esta flagrante interferencia fue perpetrada por Rusia.

"Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta, quien ha recalcado que "este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta" a los Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia.

"Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania", ha remachado.

