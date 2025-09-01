USTEZKO ERASOA
Von der Leyenen hegazkinak interferentziak izan ditu GPSan, eta Errusiak eragin ei ditu

Errusia interferentziak eragin omen ditu, eta hegazkinaren GPS nabigazio zerbitzuak desaktibatu ei ditu Bulgariako aireportu batean lurreratzera zihoanean. "GPSan interferentzia bat izan dela baieztatu dezakegu, baina hegazkinak ez du gorabeherarik izan", adierazi du Arianna Podesta bozeramaileak.

BEIJING (China), 24/07/2025.- President of the European Commission Ursula von der Leyen speaks at a press conference at the EU Delegation to China, in Beijing, China, 24 July 2025. The conference was on their earlier meeting with Chinese President Xi Jinping. EFE/EPA/JESSICA LEE
Ursula Von der Leyen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidentearen hegazkinaren GPS nabigazio zerbitzuak funtzionatzeari utzi dio, Errusiak egin omen duen interferentzia batek eraginda, Bulgariako aireportu batean lurreratzera zihoanean.

Financial Times egunkariak aurreratu duenez, Bulgariako agintariek Bruselari jakinarazi diote interferentzia Errusiak egin duen susmoa dutela.

"GPSan interferentzia bat izan dela baieztatu dezakegu, baina hegazkinak gorabeherarik gabe lur hartu du", adierazi du Arianna Podesta EBren bozeramaileak, eta "gertakari honek presidentearen egungo bidaiaren garrantzia" agerian utzi duela gaineratu du.

"Badakigu Errusiak mehatxuak egin ohi dituela. Horrek are gehiago indartuko du gure defentsa-gaitasunak handitzeko eta Ukrainari laguntzeko konpromiso hautsezina", azpimarratu du.

