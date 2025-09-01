La OSCE cierra su proceso de paz para Armenia y Azerbaiyán tras el acuerdo de Washington
El Consejo Ministerial de la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ha clausurado, tras más de tres décadas, su proceso de paz para el conflicto de Nagorno Karabaj después del reciente acuerdo de normalización entre Armenia y Azerbaiyán firmado en Washington, ha informado la OSCE este lunes.
El llamado "proceso de Minsk", encabezado por Rusia, Francia y Estados Unidos, intentó desde 1992, en vano, llegar a un acuerdo de paz entre los dos países caucásicos enfrentados por un enclave armenio situado en territorio azerbaiyano.
Solo tras la guerra de 2020, que terminó con la conquista de parte azerí de Nagorno Karabaj y la expulsión de sus 120 000 habitantes de origen armenio, se llegó en agosto pasado a un histórico acuerdo de paz entre las partes, bajo mediación de Estados Unidos.
La actual presidenta de turno de la OSCE, la ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, ha expresado en un comunicado sus "más cálidas felicitaciones" a los países enfrentados por el acuerdo alcanzado y por su compromiso de ponerlo en marcha lo antes posible.
Por su parte, el secretario general de la OSCE, el turco Feridun Sinirlioglu, cuyo país apoyó a Azerbaiyán en la guerra de 2020, habla en la misma nota de un "desarrollo histórico que subraya lo que la diplomacia puede lograr, incluso después de décadas de conflicto y desconfianza".
La OSCE, que tiene su sede en Viena (Austria), es el organismo internacional de seguridad más grande del mundo y está compuesto por 57 países europeos, centroasiáticos y norteamericanos (Estados Unidos y Canadá), con el objetivo de promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en los países excomunistas.
El cierre del "proceso de Minsk" para el conflicto de Nagorno Karabaj, de aquí al 1 de diciembre próximo, fue decidido de forma unánime, ha destacado la OSCE en su nota.
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la organización está bloqueada en casi todos los asuntos ante la falta de consenso entre sus Estados asociados.
Más noticias sobre internacional
La OCS emite en China una declaración que rechaza "injerencias en asuntos internos"
Los países de la Organización de Cooperación de Shanghái abogan por "construir un mundo multipolar más representativo, democrático y justo", destacando el "papel central de coordinación" de las Naciones Unidas.
Un grupo internacional de académicos concluye que la ofensiva israelí en Gaza es un genocidio
La Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio ha repasado en un informe los abusos perpetrados por Israel contra la población, así como las declaraciones de algunos miembros del Gobierno israelí.
El avión de Von der Leyen en Bulgaria sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas
La supuesta interferencia rusa ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro. "Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta. Moscú se ha desvinculado del supuesto sabotaje.
Israel avisa que tratará a los activistas de la flotilla como “terroristas”
El ministro de Seguridad de Israel ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer la respuesta ante la posible llegada de barcos con ayuda humanitaria a Gaza.
Será noticia: Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, XVII edición de FesTVal y arranca el curso escolar en Iparralde
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Un terremoto de magnitud 6,0 deja al menos 800 personas muertas en el este de Afganistán
"En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 800 personas han muerto, unas 2.800 han resultado heridas y cientos de viviendas han sido destruidas", ha declarado Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas.
Cientos de medios, entre ellos EITB, se suman a la acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza
Más de 200 medios de comunicación de 50 países se suman este lunes a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.
Israel asegura haber matado a Abu Obaida, portavoz del brazo armado de Hamás en un ataque este sábado en la ciudad de Gaza
Tras felicitar al Ejército y a los servicios de Inteligencia, Katz ha avisado que, a medida que el Ejército israelí prosiga con su ocupación de la ciudad de Gaza. Ni las brigadas ni el movimiento Hamás se han pronunciado sobre esta declaración.
Rusia ataca Odesa y deja sin luz a 29 000 hogares
Además, una serie de ataques rusos han dejado al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas.