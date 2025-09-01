Gatazkaren amaiera
Armenia eta Azerbaijanerako bake prozesua itxitzat jo dute, Washingtonen akordioa lortu da eta

Abuztuan erdietsi zuten akordio historikoa, Estatu Batuak bitartekari. 2020ko gerraren ondoren, Nagorno Karabajeko Azerbaijanen zatia konkistatu eta armeniar jatorriko bertako 120.000 biztanle kanporatu zituzten.

Nagorno Karabaj
Nagorno Karabajen suntsitutako etxebizitza-bloke baten artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako Segurtasun eta Lankidetzarako Erakundearen Ministerio Kontseiluak (OSCE, ingelesez) Nagorno Karabajeko gatazkarako bake-prozesua itxitzat jo du, hiru hamarkada baino gehiagoren ostean, Armeniak eta Azerbaijanek normalizazio-akordioa sinatu berri dute eta, Washingtonen.

Azerbaijango lurraldean kokatutako Armeniako enklabe horrek aurrez aurre jarri zituen Kaukasoko bi herrialdeak, eta, 1992tik, Errusiak, Frantziak eta AEBk gidatutako 'Minskeko prozesua' alferrekoa izan da bi aldeen arteko bake akordioa lortzeko.

2020ko gerraren ondoren, Nagorno Karabajeko Azerbaijango zatia konkistatu, eta eta armeniar jatorriko bertako 120.000 biztanle kanporatu zituzten. Joan den abuztuan aldeen arteko bake akordio historikoa erdietsi zen, Estatu Batuak bitartekari.

Elina Valtonen OSCEren txandakako presidenteak, Finlandiako Atzerri ministroak, "zorionik beroenak" eman dizkie aurrez aurre dauden herrialdeei, lortutako akordioagatik eta lehenbailehen martxan jartzeko konpromisoagatik.

Bestalde, OSCEren idazkari nagusi Feridun Sinirlioglu turkiarrak, 2020ko gerran Azerbaijani babesa eman zionak, adierazi du "diplomaziak lortzea dagoela agerian uzten duen garapen historikoa" dela, "hainbat hamarkadatako gatazkaren eta mesfidantzaren ondoren ere".

OSCEk Vienan (Austria) du egoitza, eta munduko nazioarteko segurtasun-erakunderik handiena da. Europako, Erdialdeko Asiako eta Ipar Amerikako 57 herrialdek osatzen dute eta herrialde komunista ohietan demokrazia, giza eskubideak eta zuzenbide-estatua sustatzea du helburu.

Nagorno Karabajeko gatazkarako 'Minskeko prozesua' ixtea aho batez erabaki zuten, OSCEk bere oharrean azpimarratu duenez.

2022ko otsailean Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik, erakundeak ia gai guztiak ditu blokeatuta, Estatu aliatuen arteko adostasunik ezaren aurrean.

