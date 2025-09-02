PERIODISMO EN GAZA
¿Cómo es el día a día del periodista Hani Mahmoud en Gaza? Nos lo cuenta desde allí

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nolakoa da Hani Mahmoud kazetariaren jarduna Gazan? Bertatik kontatu digu
EITB

Última actualización

Nos confiesa que está cansada física y emocionalmente, pero que en lugar de seguir no pueden dejar de contar lo que pasa en Gaza.  Hemos contado cómo casi 250 periodistas palestinos han sido asesinados por el Ejército en los últimos dos años y justificarlos muchas veces diciendo que ellos formaban parte de Hamás.



Audio de Euskadi Irratia, original en euskera. Hani confiesa que está cansado física y emocionalmente, pero con la necesidad de seguir, porque se sienten responsables de contar lo que pasa en Gaza. 250 periodistas palestinos han sido asesinados por el Ejército israelí en los últimos dos años y muchas veces lo han justificado diciendo que pertenecían a Hamas. A Hani le parece una acusación infundada e intolerable.

Franja de Gaza Periodismo Internacional

