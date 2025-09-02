KAZETARITZA GAZAN
Nolakoa da Hani Mahmoud kazetariaren jarduna Gazan? Hemen, bertatik bertara

18:00 - 20:00
EITB

Aitortu egin digu nekatuta dagoela, fisikoki eta emozionalki, baina jarraitu beharrean dago, ezin dio eta utzi Gazan gertatzen dena kontatzeko ardurari. Kontatu digu Armadak 250 bat kazetari palestinar hil dituela azken ia bi urteotan. Askotan justifikatu ditu erasoak, Hamaseko kide zirela esanez. Haniri oinarririk ez duela ez ezik, onartezina iruditzen zaio.

