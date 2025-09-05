El primer ministro de Reino Unido remodela el gabinete tras la dimisión de su 'número dos'
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este viernes una remodelación de su gabinete, que incluye cambios en carteras como Exteriores e Interior, aprovechando la dimisión de la vice primera ministra, Angela Rayner, por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda.
Starmer ha designado como su 'número dos' al que hasta ahora había sido el ministro de Exteriores, David Lammy, que a partir de ahora será también el titular de Justicia. Al frente de la cartera diplomática estará Yvette Cooper, que lideraba Interior, y en esta última estará Shabana Mahmood, que ocupaba Justicia.
La líder de los Comunes, Lucy Powell, también ha dejado el gobierno, y su reemplazo será Alan Campbell. Asimismo, ha abandonado el gabinete el ministro para Asuntos de Escocia, Ian Murray, que expresado su "decepción" porque le hayan dejado fuera del Ejecutivo, y tomará su relevo Ian Douglas Alexander, según ha informado Downing Street.
Entre los nuevos nombramientos está el ministro de Vivienda, Steve Reed; el de Trabajo, Pat McFadden; el de Comercio, Peter Kyle; la de Ciencia y Tecnología, Liz Kendall, y la de Medioambiente, Emma Reynolds.
Más noticias sobre internacional
Netanyahu felicita al equipo israelí de la Vuelta a España por "no ceder ante el odio"
La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer "Israel genocida" o "Stop genocidio".
Expertos de la ONU reclaman una reunión urgente para presionar a Israel
Más de 40 relatores de la organización han denunciado el genocidio y hambruna "deliberada" en Gaza, y exigen a la Asamblea General actuar contra la ocupación israelí.
Von der Leyen y Vance estudian nuevas sanciones coordinadas contra Rusia
La Unión Europea está preparando el decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Israel asegura controlar ya el 40 % de la ciudad de Gaza
Mientras tanto, el ejército israelí intensifica su ofensiva en barrios clave de Gaza, mientras continúan los ataques y aumentan las víctimas civiles.
¿Quién es Sylvan Adams, el dueño del Israel-Premier Tech?
Es una de las personas más ricas de Israel, ha reconocido públicamente que es sionista y es íntimo amigo del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
MSF advierte de riesgo de "limpieza étnica" en Cisjordania por la violencia de los colonos
La organización humanitaria denuncia la demolición de casi el 85 % de las viviendas en algunas aldeas.
Macron anuncia que 26 países se han comprometido a desplegar tropas o estar presentes para Ucrania
Según el presidente francés, el objetivo de esas fuerzas, que no estarían en la primera línea de frente, es "prevenir cualquier nueva gran agresión" e implicar a esos 26 países "en la seguridad duradera de Ucrania". En los próximos días se concretará el apoyo de EE.UU. a la seguridad de Kiev.
Putin y Xi hablan de vivir hasta 150 años e incluso de alcanzar la inmortalidad
Cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en plaza de Tiananmen, un micrófono de ambiente ha captado la conversación entre el presidente de Rusia y China. "Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño", le ha dicho Xi a Putin a través de su intérprete.
16 personas muertas y más de una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa
El presidente de Portugal ha expresado sus condolencias a las familias afectadas "por esta tragedia".