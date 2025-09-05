Reino Unido
El primer ministro de Reino Unido remodela el gabinete tras la dimisión de su 'número dos'

Starmer designa como vice primer ministro al hasta ahora jefe de la diplomacia británica, David Lammy.
LONDON (United Kingdom), 03/09/2025.- British Prime Minister Keir Starmer departs his official residence at 10 Downing Street to appear at Prime Minister's Questions (PMQs) at Parliament in London, Britain, 03 September 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Agencias | EITB

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este viernes una remodelación de su gabinete, que incluye cambios en carteras como Exteriores e Interior, aprovechando la dimisión de la vice primera ministra, Angela Rayner, por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda.

Starmer ha designado como su 'número dos' al que hasta ahora había sido el ministro de Exteriores, David Lammy, que a partir de ahora será también el titular de Justicia. Al frente de la cartera diplomática estará Yvette Cooper, que lideraba Interior, y en esta última estará Shabana Mahmood, que ocupaba Justicia.

La líder de los Comunes, Lucy Powell, también ha dejado el gobierno, y su reemplazo será Alan Campbell. Asimismo, ha abandonado el gabinete el ministro para Asuntos de Escocia, Ian Murray, que expresado su "decepción" porque le hayan dejado fuera del Ejecutivo, y tomará su relevo Ian Douglas Alexander, según ha informado Downing Street.

Entre los nuevos nombramientos está el ministro de Vivienda, Steve Reed; el de Trabajo, Pat McFadden; el de Comercio, Peter Kyle; la de Ciencia y Tecnología, Liz Kendall, y la de Medioambiente, Emma Reynolds.

