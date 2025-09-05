Erresuma Batua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erresuma Batuko lehen ministroak kabinetea birmoldatu du, bere albokoa zenak dimisioa eman ostean

Starmerrek orain arte Erresuma Batuko diplomaziaburua izan den David Lammy izendatu du lehen ministrorde.
LONDON (United Kingdom), 03/09/2025.- British Prime Minister Keir Starmer departs his official residence at 10 Downing Street to appear at Prime Minister's Questions (PMQs) at Parliament in London, Britain, 03 September 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak bere kabinetearen birmoldaketa iragarri du ostiral honetan, Angela Rayner lehen ministrordearen dimisioa aprobetxatuz.

Orain arte Atzerri ministroa izan den David Lammy izendatu du Starmerrek bere alboko.  Justiziako arduraduna ere izango da Lammy. Diplomaziako buru Yvette Cooper izango da, orain arte Barne ministro izan dena, eta azken horretan ariko da Shabana Mahmood, orain arte Justiziako arduradun zena.

Lucy Powell Komunen buruzagiak ere Gobernua utzi du, eta Alan Campbellek hartuko du haren tokia. Era berean, Ian Murray Eskoziako Gaietarako ministroa ere ez da Gobernuan izango, kanpoan utzi baitute. "Atsekabea" agertu du Murrayk erabakiaren harira. Haren lekuan izango da Douglas Alexander, Downing Streetek iragarri duenez. 

Izendapen berrien artean daude Steve Reed Etxebizitza ministro gisa, Pat McFadden Lan Ministerioan, Peter Kyle Merkataritzan, Liz Kendall Zientzia eta Teknologia ministro gisa eta Emma Reynolds Ingurumen Ministerioan.

Erresuma Batua Keir Starmer Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu