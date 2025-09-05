Erresuma Batuko lehen ministroak kabinetea birmoldatu du, bere albokoa zenak dimisioa eman ostean
Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak bere kabinetearen birmoldaketa iragarri du ostiral honetan, Angela Rayner lehen ministrordearen dimisioa aprobetxatuz.
Orain arte Atzerri ministroa izan den David Lammy izendatu du Starmerrek bere alboko. Justiziako arduraduna ere izango da Lammy. Diplomaziako buru Yvette Cooper izango da, orain arte Barne ministro izan dena, eta azken horretan ariko da Shabana Mahmood, orain arte Justiziako arduradun zena.
Lucy Powell Komunen buruzagiak ere Gobernua utzi du, eta Alan Campbellek hartuko du haren tokia. Era berean, Ian Murray Eskoziako Gaietarako ministroa ere ez da Gobernuan izango, kanpoan utzi baitute. "Atsekabea" agertu du Murrayk erabakiaren harira. Haren lekuan izango da Douglas Alexander, Downing Streetek iragarri duenez.
Izendapen berrien artean daude Steve Reed Etxebizitza ministro gisa, Pat McFadden Lan Ministerioan, Peter Kyle Merkataritzan, Liz Kendall Zientzia eta Teknologia ministro gisa eta Emma Reynolds Ingurumen Ministerioan.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Netanyahuk Espainiako Vueltako talde israeldarra zoriondu du, "gorrotoaren aurrean amore ez emateagatik"
Israelgo txirrindularien presentziaren kontrako protestak izan dira Vueltako etapa ezberdinetan, eta Palestinako banderak eta "Israel genozida" edo "Stop genozidioa" zioten pankartak ikusi ahal izan dira ia egunero.
NBEko adituek premiazko bilera eskatu dute Israeli presioa egiteko
Erakundeko 40 adituk baino gehiagok salatu dute Gazako "genozidioa" eta "nahita eragindako gosetea", eta Israelen okupazioaren aurka egiteko eskatu diote Batzar Nagusiari.
Errusiaren aurkako zigor koordinatuak aztertzen ari dira Von der Leyen eta Vance
Bitartean, Europar Batasuna beste zigor sorta bat prestatzen ari da Moskuren aurka; gerra hasi zenetik hemeretzigarrena.
Israelek esan du Gaza hiriaren % 40 kontrolpean duela
Israelgo Armadak erasoaldia areagotu du Gazako auzo garrantzitsuenetan, eta erasoak eta biktima zibilak gero eta gehiago dira.
Nor da Sylvan Adams, Israel-Premier Tech taldearen jabea?
Israelgo pertsona aberatsenetakoa da, publikoki onartu du sionista dela eta Benjamin Netanyahu lehen ministroaren lagun mina da.
MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta
Erakunde humanitarioak salatu du etxebizitzen ia % 85 eraitsi dituztela herrixka batzuetan.
26 herrialdek Ukrainan tropak zabaltzeko edo bertan egoteko konpromisoa hartu dutela iragarri du Macronek
Frantziako presidentearen arabera, indar horiek ez dira lehen lerrokoak izango, eta horien helburua da "edozein eraso handi berri prebenitzea" eta 26 herrialde horiek "Ukrainako segurtasun iraunkorrean inplikatzea". Datozen egunetan zehaztuko da AEBk zein neurritan eta modutan lagunduko duen Kieven segurtasunean.
Putin eta Xi 150 urte arte bizitzeaz eta hilezkortasunaz mintzatu dira
Tiananmen plazako desfile militarrera ikustera zihoazela, Errusiako eta Txinako presidentearen arteko elkarrizketa jaso du giro-mikrofono batek. "Lehen, oso gutxitan iristen zen jendea 70 urte bizitzera, gaur egun, ordea, 70 urterekin gaztea zara oraindik", esan dio Xik Putini, interpretearen laguntzaz.
16 pertsona hil eta hogei baino gehiago zauritu dira Lisboan, Gloriako funikularra errailetik atera da eta
Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragediak" kaltetutako familiei.