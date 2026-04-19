Rumen Radev se impone en las elecciones de Bulgaria, según los primeros resultados
La coalición Bulgaria Progresista liderada por el expresidente búlgaro Rumen Radev ha ganado con claridad las elecciones legislativas celebradas este domingo, las octavas celebradas en los últimos cinco años.
Hasta cuatro encuestas apuntan a que Bulgaria progresista logrará entre el 38 y el 40% de los votos en estos comicios, muy por delante de las demás opciones. La segunda formación en votos sería el conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria-Unión de Fuerzas Democráticas (GERB-SDS), del veterano ex primer ministro Boiko Borisov, que lograría entre el 14 y el 16% de apoyo.
Tercero sería la coalición Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB, 13-14%) y en cuarto lugar estaría el Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS). Por detrás quedan Renacimiento (5%) y Coalición por Bulgaria (BSP, 4%).
De confirmarse estos resultados, Radev tendrá aún que negociar para formar un gobierno estable en un entorno marcado por años de inestabilidad política. La buena noticia sería que tras estos comicios solo harían falta dos partidos para lograr la mayoría. El propio Radev ha apuntado en campaña a la coalición PP-DB. "Espero que con el PP-DB miremos en la misma dirección", dijo.
Radev, que muchos creen que pasará a convertirse en el Viktor Orbán de Bulgaria, se ha mostrado crítico con las élites, tiene 62 años, fue comandante de las Fuerzas Armadas y llegó a convertirse en un destacado militar.
Durante su periodo como presidente, entre los años 2017 y 2026, mantuvo diferencias significativas con Borisov, uno de los políticos más influyentes del país, al que recriminó en varias ocasiones mantener una postura "tolerante" con la corrupción en el que es el país más pobre de la Unión Europea.
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