Rumen Radev nagusitu da Bulgariako hauteskundeetan, lehen emaitzen arabera

Antza, Radevek gobernu egonkor bat osatzeko aukera izango luke, ezegonkortasun politikoak baldintzatutako urteei amaiera emanez. Bulgaria aurrerakoiak botoen % 38 eta 40 artean lortu ditu, lehen datuen arabera, gainerako alderdiekin alderatuta babes zabala bereganatuta.

Sofia (Bulgaria), 16/04/2026.- Leader of the Progressive Bulgaria (PB) coalition Rumen Radev (C) speaks during an election campaign closing rally in Sofia, Bulgaria, 16 April 2026. Bulgaria heads to its eighth snap parliamentary election in five years on 19 April, triggered by a government resignation following the rejection of the 2026 state budget. (Elecciones) EFE/EPA/Borislav Troshev

Bulgariako presidente ohi Rumen Radev. Argazkia: EFE

Bulgariako presidente ohi Rumen Radev buru duen koalizioak argi eta garbi irabazi ditu igandean, hilak 19, egin diren hauteskunde legegileak. Azken bost urteotan zortzi aldiz deitu dituzte hauteskundeak herrialde horretan.

Hauteslekuak itxi ondoren zabaldutako lehen emaitzen arabera, Bulgaria aurrerakoiak botoen % 38 eta 40 artean lortuko ditu, gainerako alderdiekin alderatuta babes zabala bereganatuta. 

Bigarren alderdi bozkatuena Boiko Borisov lehen ministro ohiaren GERB-SDS koalizio kontserbadorea izango litzateke, botoen % 14 eta 16 artean lortuta. Hirugarren izango litzateke PP-DB koalizioa (% 13-14), eta laugarren DPS.

Emaitzak baieztatuz gero, Radevek negoziatu egin beharko du gobernu egonkor bat osatzeko, ezegonkortasun politiko handiko testuinguruan. Albiste ona litzateke hauteskunde hauen ostean bi alderdi bakarrik beharko liratekeela gehiengoa lortzeko. Radevek berak PP-DB koalizioarekin akordioa lortzeko asmoa agertu du hauteskunde-kanpainan.

Radev, Bulgariako Viktor Orban modukoa bihurtuko dela uste dute askok, eliteekin kritiko agertu baita. 62 urte ditu, Indar Armatuen komandantea izan zen eta militar garrantzitsu bihurtu zen.

Presidente izan zenean, 2017 eta 2026 urteen artean, alde nabarmenak izan zituen Borisovekin, herrialdeko politikaririk eraginkorrenetako batekin, eta behin baino gehiagotan aurpegiratu zion jarrera "tolerantea" izatea ustelkeriarekin; izan ere, Europar Batasuneko herrialde txiroenetako bat da Bulgaria.

EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela

"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute. 

