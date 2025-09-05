Israel-Vuelta de España
Netanyahu felicita al equipo israelí de la Vuelta a España por "no ceder ante el odio"

La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer "Israel genocida" o "Stop genocidio".
NAVA (ASTURIAS), 05/09/2025.- Decenas de personas con banderas de Palestina condenan el genocidio en Gaza al paso de los corredores por la localidad asturiana de Nava, durante la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España 2025 disputada entre el Cabezón de la Sal, y L'Angliru, de 202,7km de recorrido, este viernes. EFE/Juan González.
Un hombre sostiene un cartel contra Israel durante la Vuelta a España, a su paso por Nava (Asturias). Foto: EFE.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este viernes al equipo Israel-Premier Tech y a su propietario, Sylvan Adams, "por no ceder ante el odio" en la Vuelta a España, donde ha habido protestas contra la participación de dicha formación en esa carrera ciclista.

"Gran trabajo de Sylvan y del equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!", ha dicho en su cuenta en X.

La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer "Israel genocida" o "Stop genocidio".

Este miércoles, "por motivos de seguridad", la protesta protagonizada ese día obligó a acortar la undécima etapa en Bilbao y a dejarla sin ganador por el peligro que los incidentes podían ocasionar en la recta de llegada.

Adams ha desestimado la posibilidad de que el equipo que dirige pase a denominarse simplemente Premier Tech: "Nunca correremos sin el nombre Israel", dijo en el canal israelí Sport Channel.

El responsable afirma haber recibido el apoyo de David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional, y destaca igualmente su intención de no abandonar la carrera, alegando que si lo hacen, no sólo será "el fin" de su conjunto, "sino de todos los demás".

